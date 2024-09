Xbox Series S: la miglior console per l'intrattenimento domestico, costa meno di 300€

Oggi vogliamo parlarti di una console next-gen veramente unica nel suo genere; costa poco ma è incredibile. La Xbox Series S è la scelta perfetta per te se desideri un prodotto con cui giocare ai videogames di nuova generazione.

Attualmente disponibile su Amazon al prezzo competitivo di 294,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Considera che c'è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine con possibilità di usufruire della spedizione rapida anche in uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio.

Xbox Series S: ecco perché comprarlo

La Xbox Series S è una delle opzioni più convenienti per accedere alla next-gen senza spendere una fortuna. Con un prezzo di 294,00€, ottieni una console che offre prestazioni avanzate, supporto per le ultime tecnologie di gioco e una vasta libreria di titoli, il tutto a un costo molto competitivo. Non lasciarti ingannare dalle dimensioni: potenza e prestazioni sono incluse in questo design compatto e elegante. Equipaggiata con un processore AMD Zen 2 e una GPU RDNA 2, è in grado di offrire una risoluzione fino a 1440p con supporto per il ray tracing, garantendo immagini dettagliate e un gameplay fluido. Anche se non raggiunge i 4K della Series X, è perfetta per chi cerca una console potente ma a un prezzo inferiore.

Non di meno, è dotata di un SSD NVMe da 512 GB, che offre tempi di caricamento rapidi e prestazioni di gioco migliorate. Grazie all’SSD, le schermate di caricamento sono ridotte al minimo e il gioco è fluido e reattivo. Questo spazio di archiviazione ti permette di installare e gestire diversi giochi senza preoccuparti di esaurire rapidamente lo spazio. Inoltre, la console è compatibile con espansioni di memoria tramite una scheda di espansione proprietaria da 1 TB, offrendoti ulteriore spazio se necessario.

La Xbox Series S offre accesso a una vasta libreria di giochi attraverso il Game Pass, uno dei servizi di abbonamento più popolari e vantaggiosi. Con questo, puoi giocare a centinaia di titoli, inclusi giochi recenti e classici, senza dover acquistare ogni gioco singolarmente. La compatibilità con tutti i giochi Xbox One e molti titoli Xbox 360 e Xbox originale ti consente di rivivere i tuoi giochi preferiti delle generazioni passate. Non di meno, vi è il supporto per il ray tracing, una tecnologia che migliora notevolmente la qualità dell'illuminazione e dei riflessi nei giochi. Questo, combinato con il supporto per DirectX 12 Ultimate, garantisce una grafica di alta qualità e un'esperienza di gioco immersiva che non è mai stata così realistica. Infine, gode del supporto della tecnologia Dolby Audio, che offre un audio immersivo e di alta qualità per un'esperienza di gioco coinvolgente. Con 294,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.