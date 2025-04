Apple Music gratis per 1 mese: ascolta subito i tormentoni dell'estate

Il servizio di musica in streaming Apple Music ha rilanciato il periodo di prova gratis per 1 mese, per tutti i nuovi iscritti alla piattaforma. Un tempismo ideale, dal momento che nel corso delle prossime settimane usciranno la maggior parte dei tormentoni estivi, cioè i brani che diventeranno la colonna sonora per milioni di persone.

Apple Music si distingue dagli altri servizi concorrenti per il suo catalogo di oltre 100 milioni di canzoni, grazie al quale tutti possono trovare i loro brani preferiti, indipendentemente dal genere e dall'artista. Un altro vantaggio è l'assenza totale di pubblicità, così come un'esperienza di ascolto di livello superiore, potendo fare affidamento tanto sull'audio spaziale quanto sulla definizione lossless. A tutto questo si aggiunge poi l'ascolto su tutti i dispositivi, anche offline, e la funzionalità esclusiva Apple Music Sing, tramite la quale è possibile leggere il testo della propria canzone in tempo reale mentre la si ascolta.

Nonostante tutto e Bottiglie vuote tra le novità della settimana

A riprova del fatto che i tormentoni estivi sono già in arrivo, nell'ultima settimana al catalogo di Apple Music si sono aggiunti due brani che hanno tutte le potenzialità per diventare il tormentone della prossima estate: Nonostante tutto e Bottiglie vuote.

Nonostante tutto è il nuovo brano di Cesare Cremonini ed Elisa, che esplora il tema della felicità "nonostante tutto". Per Cremonini è l'ennesimo pezzo indovinato degli ultimi mesi, dopo lo straordinario successo di Ora che non ho più te, colonna sonora sia dell'autunno che dell'inverno di tantissime persone.

È pronto a fare il pieno delle radio anche Bottiglie vuote, il nuovo brano dei Pinguini Tattici Nuclerari insieme a Max Pezzali. Si tratta della prima collaborazione tra il gruppo di Bergamo e l'icona del pop italiano, a suggellare un rapporto di amicizia di sette anni e un modo di scrivere, quello dei Pinguini Tattici Nucleari, che ricorda molto da vicino i leggendari 883.

La prova gratuita di un mese di Apple Music è disponibile per un periodo di tempo limitato.

