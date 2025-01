xAI: modello intermedio potrebbe anticipare l’arrivo di Grok 3

L'elenco dei modelli di punta di intelligenza artificiale che non hanno rispettato le finestre di lancio promesse continua a crescere. L'estate scorsa, il miliardario Elon Musk, fondatore e CEO della società di intelligenza artificiale xAI, ha affermato che Grok 3, il prossimo importante modello di intelligenza artificiale di xAI, sarebbe arrivato entro la fine dell'anno 2024. Per chi non lo sapesse, Grok è la risposta di xAI a modelli come GPT-4o di OpenAI e Gemini di Google. Tale modello può analizzare immagini e rispondere a domande e alimenta una serie di funzionalità su X, il social di Elon Musk. Tuttavia, gennaio è ormai arrivato e di Grok 3 non vi è alcuna traccia.

Il tipster Tibor Blaho ha recentemente fatto una scoperta abbastanza interessante. Analizzando il codice sul sito web di xAI, Blaho ha notato che prima di Grok 3, potrebbe anche essere rilasciato un modello intermedio "Grok 2.5".

xAI: le possibili cause del ritardo di Grok 3

Non è la prima volta che Musk si pone un obiettivo ambizioso che non raggiunge. È risaputo che le dichiarazioni di Musk sui tempi di lancio dei prodotti sono spesso, nella migliore delle ipotesi, irrealistiche. In un'intervista con il podcaster Lex Fridman ad agosto, il capo di xAI aveva detto che Grok 3 avrebbe potuto essere ("si spera") disponibile nel 2024. Ma lo stato di MIA (missing in action) di Grok 3 è interessante perché fa parte di una tendenza in crescita. L'anno scorso, Anthropic non è riuscita a fornire un successore al suo modello top di gamma Claude 3 Opus. Mesi dopo aver annunciato che un modello di nuova generazione, Claude 3.5 Opus, sarebbe stato rilasciato entro la fine del 2024, Anthropic ha eliminato ogni menzione del modello dalla sua documentazione per sviluppatori.

A quanto pare, anche Google e OpenAI hanno subito battute d'arresto con i loro modelli di punta negli ultimi mesi. Questa potrebbe essere la prova dei limiti delle attuali leggi di ridimensionamento dell'AI. In un passato non troppo lontano, era possibile ottenere sostanziali incrementi di prestazioni addestrando modelli utilizzando enormi quantità di potenza di calcolo e set di dati sempre più grandi. Ma i guadagni con ogni generazione di modello hanno iniziato a ridursi, portando le aziende a perseguire strategie alternative.

Lo stesso Musk ha accennato a ciò nell'intervista a Fridman. Alla domanda del conduttore, sulla possibilità che Grok 3 sia un modello all’avanguardia, il patron di Tesla ha risposto: "Voglio dire, questo è l'obiettivo. Potremmo fallire in questo obiettivo. Questa è l'aspirazione". Naturalmente, potrebbero esserci altre ragioni dietro al ritardo di Grok 3. Ad esempio, xAI ha un team molto più piccolo di molti dei suoi rivali e ciò potrebbe influire sullo sviluppo. Tuttavia, il ritardo nei tempi di lancio si aggiunge alle varie prove che gli approcci convenzionali di addestramento dell'AI non sono più molto efficaci.