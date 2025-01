Google potrebbe includere Gemini Live su Chrome per Windows

Google starebbe pensando di introdurre il supporto per Gemini Live in Chrome per Windows 11, Windows 10 e altri sistemi operativi. La prova di ciò è in una recente patch di Chromium che corregge "floaty detach on Windows", individuata dalla redazione di Windows Latest. Secondo quanto riferito, tale patch sarebbe correlata a Gemini Live, nome in codice "GLIC" in Chrome. Il supporto di Gemini Live "GLIC" in Chrome è stato notato dal leaker Leopeva64 nel novembre 2024. Secondo alcuni riferimenti e un nuovo pulsante nella barra delle schede di Chrome, Google sta lavorando a un nuovo pannello mobile per ospitare Geminii Live direttamente nel browser. Finora, Gemini Live era un'esclusiva dell'app Gemini su Android e iOS. Tuttavia, Google vorrebbe cambiare le cose integrando l'AI nella barra laterale di Chrome (in modo simile a Copilot in Microsoft Edge). Inoltre, potrebbe aggiungere un pulsante Gemini Live alla barra delle applicazioni.

Google: gli indizi sulla nuova funzione trovati nella patch di Chromium

Come accennato all'inizio, la patch di Chromium corregge un "detach flottante su Windows". Questa patch potrebbe aiutare a migliorare/correggere il pannello mobile di Gemini Live in Chrome. La patch menziona la gestione della proprietà e della parenting delle finestre. In particolare, Chrome aggiorna il codice in modo che RunMoveLoop si verifica con la finestra del widget principale, non con una finestra "holder" temporanea. Inoltre, Il principale riceve gli eventi del mouse, necessari a Windows per gestire il trascinamento. Infine, con questo update la funzione SetParentOrOwner decide se rendere una finestra figlia o proprietaria verificando la presenza dello stile WS_CHILD. Ciò evita che Windows confonda il concetto di genitore con quello di proprietario, prevenendo errori.

Queste correzioni non menzionano specificamente Gemini Live o GLIC. Tuttavia, sono presenti alcuni indizi su chrome/browser/glic/glic_window_controller.cc. relativi ad un pannello mobile attorno alla barra delle applicazioni di Windows 11. Ciò migliorerebbe di molto l’esperienza degli utenti, facendoli interagire con l’AI in un solo clic. Tuttavia, ad oggi non è chiaro se questa funzionalità verrà integrata davvero in Chrome per desktop. Big G non ha confermato un suo rilascio ufficiale. Tuttavia, gli indizi trovati nel codice di Chromium fanno ben sperare su un suo rilascio in tempi brevi.