X lancia i piani X Premium Basic e Premium Plus

X (ex Twitter) aggiunge due nuovi piani in abbonamento (X Basic e X Premium+) al già presente X Premium. La notizia era nell’aria da giorni, anticipata proprio tramite il profilo ufficiale del social, ma ora è diventata a tutti gli effetti ufficiale. Le differenze tra i piani riguardano soprattutto la visibilità dei post, la presenza o meno degli annunci pubblicitari e le funzionalità dedicate ai creator, che per altro permettono di accedere al programma di revenue sharing. Tra i vantaggi della versione base sono: la possibilità di modificare i post, di scrivere post più lunghi, di annullare i messaggi, di pubblicare video lunghi, di riprodurre video in background o scaricarli, ottenere un piccolo boost per le risposte, ecc. X Basic è disponibile al prezzo di 3 euro al mese (32 euro all’anno) ed è l’unico dei tre piani a non prevedere la spunta blu e l’accesso al Creator Hub.

X Premium e Premium+: le differenze tra i due piani in abbonamento

I piani X Premium e Premium Plus offrono gli stessi vantaggi. Com’è possibile notare sulla pagina dell’help center del social, oltre alle funzionalità presenti nella versione X Basic, entrambi consentono di ottenere il badge blu di verifica e permettono agli utenti di sfruttare la suite per i creator, con strumenti come X Pro, Media Studio e Analytics. Le uniche (piccole) differenze tra i due piani, riguardano la pubblicità e il boost delle risposte. Nel caso di X Premium, gli annunci saranno visibili ancora nel feed e nella sezione “Per te”, anche se in misura minore rispetto al piano X Basic. Dall’altro lato, X Premium+ non include alcun tipo di pubblicità. Per quanto riguarda l’incremento della risposta, il primo prevede un piccolo incremento rispetto a X Basic, mentre la versione Plus, offre il massimo boost delle risposte.

X Premium è disponibile al prezzo di 9,76 euro al mese (102,48 euro all’anno). Dall’altro lato, gli utenti più esigenti possono attivare l’abbonamento Plus al prezzo di 16 euro al mese (168 euro all’anno). Bisogna ricordare che X Basic e X Premium+ sono disponibili soltanto sulla versione Web. Il vecchio piano Premium è invece sottoscrivibile anche da Android e iOS, anche se il prezzo è rispettivamente di 14,99 euro e 11 euro al mese (per via delle commissioni su Google Play e App Store).