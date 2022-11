Twitter: badge multicolore per gli account verificati

Nel corso degli ultimi giorni, Elon Musk ha fatto sapere che su Twitter sta per essere implementata la verifica multicolore per gli account. La novità diventerà attiva da venerdì 2 dicembre e prevede l’uso di diverse colorazioni per il bollino che certifica gli utenti, con lo scopo di mettere ordine ed evitare problemi dovuti all’impersonificazione illegittima di personaggi e brand noti.

Twitter: bollino di diversi colori per certificare gli account

Le differenti colorazioni adottate per i badge e i rispettivi significati sono i seguenti.

Bollino blu per celebrità e personaggi noti

per celebrità e personaggi noti Bollino grigio per autorità governative

per autorità governative Bollino oro per le società

Da tenere presente che la novità riprende un percorso che era stato intrapreso lo scorso 9 novembre con l’implementazione del badge blu a pagamento per gli utenti Twitter blu e che è stato poi sospeso dopo soli due giorni a causa del proliferare dei profili fake.

Ad ogni modo, la certificazione dell’account e la relativa assegnazione del colore del badge non dovrebbe essere una prerogativa degli utenti paganti e dovrebbe andare a coinvolgere pure chi è già stato precedentemente verificato.

Mancano però ancora svariati dettagli, ma Elon Musk ha anticipato che spiegherà meglio il tutto nei prossimi giorni, inoltre i vari utenti potranno apporre un piccolo logo secondario sotto al nome, per mostrare l'appartenenza ad un’organizzazione specifica.

Da notare che tutte le informazioni in questione sono da reputarsi certe sino a prova contraria, considerando i numerosi e repentini cambiamenti a cui è stato sottoposto Twitter in seguito all'acquisizione di Elon Musk e che tra l'altro hanno pure causato una fuga di utenti verso altri social network, motivo per cui non è assolutamente da escludere che alla fine lo scenario proposto possa cambiare ancora.