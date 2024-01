X: in arrivo pagamenti peer-to-peer tramite la piattaforma

Elon Musk non ha mai nascosto la volontà di voler trasformare X in una “a tutto tondo”. Secondo l’imprenditore sudafricano, l’app dovrebbe includere anche pagamenti, strumenti per i creator, acquisti e altro ancora. A quanto pare, l’azienda sta iniziando ad apportare le prime novità alla piattaforma. In un recente annuncio, X ha condiviso la sua tabella di marcia per il 2024, che includerà, tra le altre cose, esperienze basate sull’intelligenza artificiale e il lancio di pagamenti peer-to-peer. Sebbene i tempi previsti da Musk per il lancio dei prodotti non siano sempre sostenibili, negli ultimi mesi X è andata avanti per acquisire le licenze necessarie per gestire l'elaborazione dei pagamenti. A dicembre, X aveva la licenza per l'elaborazione dei pagamenti in una dozzina di stati USA. Oggi quel numero è salito a 14, con le recenti aggiunte di Arkansas e Pennsylvania.

X: in arrivo anche condivisione delle entrate con i creator nuove esperienze AI

Nella visione di Musk, gli utenti X saranno in grado di inviare denaro ad altri sulla piattaforma, prelevando tali fondi su conti bancari autenticati. Ha anche accarezzato l’idea di offrire agli utenti account del mercato monetario ad alto rendimento, per incoraggiarli a detenere una quota maggiore del loro denaro su X. Nel post sul blog di X, la società afferma che quest'anno lancerà i pagamenti peer-to-peer, per sbloccare “maggiore utilità per l'utente e nuove opportunità di commercio”, suggerendo un collegamento con altri prodotti X, come la condivisione delle entrate dei creator. e acquisti online. La società ha inoltre promesso continui investimenti in creator, partnership per i contenuti, contenuti originali, pubblicità e sicurezza del marchio.

L'annuncio di Musk suggerisce anche che l'intelligenza artificiale farà parte del futuro della piattaforma, dopo il lancio del concorrente ChatGPT di Musk, l'esuberante chatbot Grok. Sebbene non siano stati rilasciati molti dettagli, l’intelligenza artificiale dovrebbe essere utilizzata per “potenziare sempre più l’esperienza degli utenti X e della pubblicità”, anche in aree come il potenziamento della ricerca, il miglioramento degli annunci e “l’incremento un nuovo livello di comprensione del cliente”. Quest’ultimo sembra essere un vago riferimento agli strumenti pubblicitari basati sull'intelligenza artificiale. xAI, la società di intelligenza artificiale di Musk, potenzierà inoltre le funzionalità rivolte ai consumatori. Tra queste vi sono l'attuale “Vedi post simili”, ma anche l'imminente funzione “Vedi post diversi”, che incoraggerà le persone a “sfidare le loro prospettive” in base alla loro attività passata, migliorando la qualità e l'equilibrio delle informazioni che ricevono.