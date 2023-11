Elon Musk: i titoli degli articoli saranno nuovamente visibili su X

All’inizio di agosto, X (precedentemente conosciuto come Twitter), aveva annunciato di voler rimuovere i titoli degli articoli che venivano condivisi sulla piattaforma. Lo scorso ottobre questa modifica era stata ultimata. Oltre ai titoli, l’azienda aveva anche eliminato qualsiasi altra informazione sovrapposta all'immagine per “migliorare l'estetica” della piattaforma, ma anche per permettere di inserire contenuti originali sulla piattaforma. Tuttavia, in un recente post su X, Elon Musk ha annunciato che la società farà un passo indietro e includerà nuovamente i titoli degli articoli. Musk ha anche rivelato che in una versione futura della piattaforma, X sovrapporrà il titolo alla parte superiore dell'immagine, consentendo agli utenti di leggere il titolo sulla piattaforma.

In an upcoming release, 𝕏 will overlay title in the upper potion of the image of a URL card — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2023

Elon Musk: un passo indietro sperato da utenti ed editori

L’eliminazione dei titoli degli articoli da X aveva portato alcuni disagi sia per gli editori, sia per gli utenti. Quest’ultimi, per poter visualizzare la parte mancante dell’articolo, erano infatti costretti ad aprire il link condiviso. Dall’altro lato, gli editor invece avevano deciso di bypassare queste modifiche scrivendo direttamente i propri titoli sulle immagini, pubblicando il link separatamente. In altri casi, questi includevano il titolo dell’articolo nell'immagine della scheda di anteprima generata. Fortunatamente, con il ritorno dei titoli negli articoli condivisi, ciò non sarà più necessario.

X ha visto cambiamenti drastici da quando Elon Musk ha acquistato il servizio alla fine dello scorso anno. L'azienda ha lavorato per aggiungere ulteriori funzionalità e modifiche alla piattaforma. Ha introdotto servizi a pagamento, Twitter Blue prima e X Premium poi. All'inizio di questo mese, ha anche presentato Grok, il chatbot generativo basato sull'intelligenza artificiale di X, disponibile soltanto per gli utenti Premium+. Elon Musk ha stravolto Twitter. Tuttavia, nonostante le varie migliorie aggiunte, il social non sembra decollare come l’imprenditore sudafricano avrebbe voluto. Il ritorno dei titoli negli articoli sono sì utili, ma non serviranno a trovare nuovi utenti (o far tornare i delusi). L’AI di Grok sarà la svolta?