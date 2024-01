X: i titoli degli articoli condivisi tornano sulla piattaforma

Dopo aver rimosso i titoli dai post con collegamenti su X (ex Twitter), la piattaforma di Elon Musk li aggiunge nuovamente, ma con qualche differenza rispetto al passato. Adesso, infatti, titoli e i nomi dei siti web appaiono sopra le immagini che si collegano a tali pagine. Ciò rende molto più facile capire su cosa l’utente sta cliccando. Quello di X è un cambiamento utile, ma ci sono ancora alcune stranezze. Ad esempio, se un titolo è troppo lungo, verrà troncato con dei puntini di sospensione e il testo sarà piuttosto piccolo. Tuttavia, si tratta sempre di un miglioramento rispetto a come funzionavano le cose in passato, dove le immagini includevano solo il dominio del sito web a cui si collegavano.

X: Musk fa un passo indietro e migliora la visualizzazione dei post

X ha smesso di mostrare i titoli l'anno scorso perché Elon Musk pensava che ciò avrebbe migliorato l'aspetto dei post. La rimozione dei titoli riduceva i post, ma era più difficile sapere dove avrebbe portato un'immagine con un link quando si faceva clic su di essa. Ciò significava che gli utenti, quando pubblicavano un post del genere su X, dovevano trovare soluzioni alternative come aggiungere un titolo direttamente all’interno dell’immagine o includere il titolo nel testo di un post.

Lo scorso novembre, Musk aveva promesso che i titoli sarebbero riapparsi sulle schede URL in una “prossima versione”. Adesso sembra che la promessa sia stata mantenuta e che le nuove modifiche siano già in atto. Attualmente tale novità sembra non essere ancora visibile sull’app X per iOS. Sulla versione Android dell’app i titoli sono visualizzati come in precedenza (appaiono ancora sotto un'immagine), quindi è meno chiaro se o quando questa modifica potrà essere inclusa. Le modifiche ai post del social network sono già iniziate sulla versione web. È quindi probabile che queste avverranno gradualmente anche per le versioni mobile. Per esserne certi bisognerà però attendere le prossime settimane.