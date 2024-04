X: i nuovi utenti potrebbero pagare per pubblicare i post

Sembra ormai sempre più probabile che X (ex Twitter) farà presto pagare una tassa a livello mondiale ai nuovi utenti che desiderano postare messaggi sul social network. Già nell'ottobre del 2023, X ha iniziato a testare tale tariffa nelle Filippine, dove addebitava 42,51 PHP (0,70 euro) all'anno per consentire agli utenti di pubblicare messaggi e aggiungere altre funzionalità. Ha inoltre aggiunto una commissione simile in Nuova Zelanda, dove i residenti pagano 1,43 dollari neozelandesi (0,79 euro) all’anno a X. In una recente risposta a una domanda sulle modifiche al sito web di X che menzionano le tariffe per i post da parte dei nuovi utenti, il proprietario di X, Elon Musk, ha scritto che un tale costo "è l'unico modo per frenare l'implacabile assalto dei bot" sul servizio.

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots. Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease. — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024

X: possibile servizio gratuito solo dopo 3 mesi dall’iscrizione

Musk ha anche affermato che l'intelligenza artificiale e le fabbriche di troll possono superare gli attuali metodi di rilevamento dei bot "con facilità". In un post successivo, ha sottolineato che questi bot possono anche rivendicare nomi sul servizio che dovrebbero andare ad altri, aggiungendo che "...come risultato vengono prese così molti buoni handle."

In un altro post, Elon Musk ha affermato che i nuovi utenti X sarebbero stati in grado di postare messaggi e presumibilmente usufruire degli altri servizi "gratuitamente dopo 3 mesi". Ciò sembrerebbe suggerire che i nuovi utenti avrebbero potuto creare un account gratuito, visualizza i messaggi, gratis. Tuttavia, per pubblicare i post senza dover pagare la “tassa” prevista avrebbero comunque dovuto aspettare almeno tre mesi. Sfortunatamente, ad oggi non è chiaro quando X intende attivare queste piccole tariffe per i post da parte dei nuovi utenti. Inoltre, al momento il patron di Tesla non ha nemmeno rilasciato informazioni sulla possibile cifra richiesta. Per sapere se questo progetto di Musk andrà davvero in porto bisognerà attendere ancora un po’.