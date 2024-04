NowTV: guarda le produzioni Sky a meno di 7€ al mese.

NowTV ti porta il meglio dell'intrattenimento casalingo con un pacchetto che farà brillare gli occhi degli amanti del cinema e delle serie televisive. Con il pacchetto dedicato a Film, Serie TV e Show, hai l'opportunità di immergerti in una libreria vasta e curata, che racchiude titoli per ogni gusto e per ogni età. Dai grandi classici a quelle piccole perle meno note, fino alle produzioni più recenti e chiacchierate, il tutto disponibile su richiesta e aggiornato costantemente con nuove uscite.

NowTV: film e serie di qualità

Per gli amanti delle Serie TV, NOW offre un'ampia selezione di produzioni internazionali, con titoli firmati dalle case di produzione più rinomate come HBO, oltre agli Show esclusivi e alle apprezzate produzioni Sky Original. È il servizio ideale per chi desidera avventurarsi in maratone serali o per chi attende con ansia l'uscita dell'episodio settimanale del proprio show preferito.

Il pacchetto Film è un vero e proprio paradiso per i cinefili, che potranno scegliere tra oltre mille titoli disponibili on demand. Potrai goderti le prime visioni più attese, lasciarti trasportare dai blockbuster di Hollywood, o scoprire film indipendenti e documentari arricchenti, tutti selezionati per offrirti solo il meglio del panorama cinematografico mondiale.

Il bello di NowTV è che puoi personalizzare la tua esperienza di visione secondo le tue preferenze. Seleziona il tuo pacchetto e inizia a guardare quello che vuoi, dove e quando vuoi, sul dispositivo che preferisci. Con NOW, sei sempre in prima fila, confortevolmente seduto sul divano di casa tua. Sei appassionato di sport? NOW ha preparato per te un'offerta che include il meglio delle competizioni internazionali: dalla Formula 1 al Moto GP, senza tralasciare la UEFA Champions League con 121 partite disponibili in diretta, fino alla Serie A TIM e tanto altro ancora, tutto questo a partire da 9,99€ al mese.

