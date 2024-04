Sky Wifi: solo fibra o anche TV e Sport? Abbonati online da 25,90€

Sky Wifi è, secondo Ookla, la rete fissa più stabile d'Italia. Ora hai l'occasione di passare a Sky Wifi risparmiando notevolmente: approfitta dell'offerta online per ottenere canone scontato a soli 25,90 euro al mese per 12 mesi. Il prezzo base è di 29,90 euro.

Anche l'attivazione, costo da sostenere una sola volta, è in sconto: 29 euro invece di 49. Lo Sky Wifi Hub è in comodato d'uso e incluso nell'offerta, che propone un servizio voce a consumo: chiamate verso fissi e mobili sono, infatti, a pagamento.

Non solo Wi-Fi: anche serie, film e sport

Online puoi verificare la copertura della tua area e capire se puoi attivare la fibra ultraveloce di Sky Wifi anche a casa tua. Vorresti accedere anche ai contenuti di Sky TV e Sky Sport con un'offerta dedicata? Solo online, potrai attivare la promozione - ormai in scadenza, fino al 28 aprile - tutto incluso a soli 35,80 euro al mese anziché 74,90 euro. L'offerta è scontata per 18 mesi.

La promozione, oltre alla fibra 100% ultraveloce di Sky Wifi, include: show, serie Sky Original e internazionali, documentari, tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva, coppe europee, tennis, basket e tanti altri sport. Ma anche l'esperienza di Sky Q via Internet, attivazione a Sky Wifi a zero euro (invece di 49 euro) e Sky Q via Internet a 19 euro anziché 149. E con l'app Sky Go, vedi i programmi Sky fin da subito.

Se hai già la TV di Sky, ma non hai Sky WiFi, puoi ottenere la rete a soli 25,90 euro al mese e senza costi di attivazione. Inutile dire che questa offerta è davvero allettante, specialmente per chi desidera aggiungere alla fibra ultraveloce anche i numerosi contenuti Sky, per guardarli senza buffering o connessioni lente.

Ricordiamo che l'offerta Sky Wifi è disponibile soltanto online; scegli solo Sky Wifi a 25,90 euro al mese per 12 mesi, oppure il pacchetto completo con anche i contenuti Sky TV e Sky Sport a 35,80 euro mensili per 18 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.