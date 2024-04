Disney+ ti fa vincere un viaggio in Giappone, ecco come

Ancora indeciso se abbonarti a Disney+? Ecco un motivo per farlo subito: oggi c'è un concorso che ti permetterà di vincere un viaggio per 2 persone in Giappone, organizzato da WeRoad.

Disney+ e WeRoad ti portano in Giappone

Si tratta di un'iniziativa intrigante che arriva in concomitanza con il lancio della nuova serie originale "Shogun", un'occasione d'oro per gli abbonati di arricchire l'esperienza visiva con un'avventura reale. Per immergersi in questa possibilità, non serve altro che essere residenti in Italia, maggiorenni e titolari di un abbonamento Disney+ attivo.

Partecipare è un viaggio nella semplicità: visiona gli episodi di "Shogun" e partecipa a quiz settimanali tematici. Ogni nuova settimana aumenta la tua chance di vincere, aggiungendo un pizzico di eccitazione alla tua routine seriale. Il premio? Una Gift Card WeRoad per vivere il Giappone da protagonista, volo A/R incluso, con partenze da Milano o Roma. E quando l'ultima pagina del calendario di maggio si voltarà, si terrà l'estrazione e l'attesa si trasformerà in realtà per il fortunato vincitore.

Per quanto riguarda invece gli abbonamenti disponibili per Disney+, ci sono di tutti i tagli e le disponibilità: il piano Standard con Pubblicità è un'opzione economica che permette l'accesso all'intero catalogo Disney+ a un prezzo contenuto di 5,99€ al mese, con brevi pause pubblicitarie. È l'alternativa ideale per chi cerca un compromesso tra contenuto di qualità e budget limitato.

Se invece preferisci un'esperienza senza interruzioni, il piano Standard esclude la pubblicità per una visione ininterrotta a 8,99€ al mese, mantenendo la stessa varietà di serie TV, film e Originals. Per i veri appassionati, il piano Premium eleva ulteriormente l'esperienza di streaming, offrendo video in qualità 4K UHD & HDR, audio Dolby Atmos e la possibilità di godere dei contenuti su quattro schermi contemporaneamente per 11,99€ al mese. È la scelta prediletta da coloro che desiderano il meglio della tecnologia audiovisiva per la loro collezione di storie.

