X Factor 2024: orario e anticipazioni della sesta puntata live

Ci siamo: è tutto pronto per la sesta puntata live di X Factor 2024 che sarà trasmessa in diretta oggi, 28 novembre 2024, a partire dalle 21.15. Si tratta dell'ultimo appuntamento prima della finale, in programma la prossima settimana.

Per vedere la live di X Factor 2024 in diretta streaming è possibile puntare su NOW e attivare il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese, con possibilità anche di attivare il bundle con il Pass Cinema.

Per accedere alla piattaforma basta raggiungere il sito di NOW tramite il link qui di sotto.

X Factor 2024: le anticipazioni della sesta puntata

La sesta puntata di X Factor 2024 rappresenta anche le semifinali della competizione. Gli artisti rimasti in gara si sfideranno in un'esibizione con l'orchestra e il più votato andrà direttamente in finale. Ci sarà poi una seconda manche in cui i concorrenti canteranno le cover assegnate.

Per il meno votato arriverà l'eliminazione e poi ci sarà un ballottaggio tra il terzultimo e il penultimo per scegliere gli artisti che si qualificheranno alla finale di X Factor in programma la prossima settimana. L'ospite della serata sarà Gazzelle.

Come sottolineato in precedenza, X Factor 2024 sarà trasmesso in diretta streaming su NOW. Basta attivare il Pass Entertainment per poter guardare lo show in diretta. L'appuntamento è per oggi, 28 novembre, a partire dalle 21.15.

Il Pass Entertainment è disponibile al costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese, senza vincoli. C'è anche il bundle con il Pass Cinema, disponibile a partire da 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese.

Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto e scegliere la versione da attivare. Una volta attivato il Pass è possibile accedere subito a tutti i contenuti (serie TV, show etc.) inclusi.

