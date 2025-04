Fibra ottica Iliad a 21,99 euro al mese: è l'offerta da scegliere oggi

Iliad è sempre di più un punto di riferimento del mercato di telefonia in Italia e la sua offerta fibra rappresenta un'occasione ottima per attivare una connessione ad alta velocità (fino a 5 Gigabit) con un costo ridotto fino a 21,99 euro al mese.

L'offerta prevede un costo di 25,99 euro al mese ma per chi ha una SIM Iliad con offerta da 9,99 euro oppure 11,99 euro al mese c'è uno sconto di 48 euro all'anno. Di conseguenza, il costo della connessione Internet si riduce a 21,99 euro al mese.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Iliad. L'offerta è attivabile anche da chi non ha una SIM Iliad, con possibilità di ottenere lo sconto in successivamente, dall'Area Personale del sito dell'operatore.

Cosa prevede l'offerta Iliad

La promozione di Iliad mette a disposizione una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 5 Gigabit in download. C'è anche la linea telefonica fissa, con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e verso diverse destinazioni internazionali. Nell'abbonamento è sempre incluso il modem Wi-Fi 7. Si tratta, quindi, di un'offerta ricca e completa, attivabile senza costi nascosti e con un prezzo fisso per sempre.

Grazie alla promozione in corso, la fibra Iliad è disponibile con un costo di:

25,99 euro al mese

21,99 euro al mese per i già clienti Iliad con offerta mobile da 9,99 euro oppure 11,99 euro al mese

Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è disponibile anche per chi non ha una SIM Iliad. Basterà attivare una delle offerte mobile disponibili oggi per poi richiedere lo sconto sulla fibra dall'area clienti del sito dell'operatore ottenendo così un risparmio di 48 euro all'anno con la garanzia del prezzo fisso per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.