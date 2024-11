X Factor 2024: le anticipazioni sulla puntata del 21 novembre

Giovedì 21 novembre su Sky Uno andrà in onda una nuova puntata di X Factor 2024. Le prime anticipazioni svelano che per i sette artisti rimasti in gara arriverà il momento tanto atteso della presentazione dell'inedito. Tra gli ospiti sono invece attesi i Coma Cose, che porteranno sul palco il nuovo singolo Posti Vuoti.

Le anticipazioni sulla puntata del 21 novembre di X Factor 2024

Le nuove anticipazioni sulla prossima puntata di X Factor ci confermano che andrà in scena l'attesa serata degli inediti. Alla X Factor Arena, in occasione del quinto live, sono inoltre attesi come ospiti speciali i Coma Cose, il duo composto dalla coppia Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano): i due artisti si esibiranno tra le altre cose sulle note di Posti Vuoti, il loro nuovo singolo.

Appuntamento dunque a giovedì, quando alle ore 21:30 andrà in onda il quinto live della nuova edizione del talent targato Sky.

