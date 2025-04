Roma-Juventus in streaming gratis con DAZN: ecco come vederla

Il big match della 31esima giornata di Serie A è Roma-Juventus, una partita che potrebbe decidere il destino europeo delle due squadre. In questo momento giallorossi e bianconeri sono distanti solo 3 punti, grazie alla straordinaria rimonta dei capitolini.

Insomma, un match tutto da vivere e c'è una notizia che farà felici entrambe le fazioni di tifosi: la partita sarà trasmessa in streaming gratis da DAZN. Un regalo da parte della piattaforma: per sfruttarlo basta andare sul sito di DAZN e registrarsi gratuitamente.

Roma-Juventus vale la Champions League

La bagarre per un posto nell'Europa che conta è nel vivo. La classifica dice questo: a parte Inter e Napoli che si giocano lo scudetto, Atalanta 58, Bologna 56, Juventus 55, Roma 52, Lazio 52 e Fiorentina 51. Da parecchi anni non c'era così tanta incertezza dal terzo posto in giù.

Da un lato la Roma di Ranieri arriva da 7 vittorie consecutive in campionato. Era impensabile fino a due mesi fa che Dybala & Co. potessero essere a ridosso delle prime posizioni. Proprio la Joya non ci sarà contro la sua ex squadra: l'infortunio a cui è stato costretto lo terrà fuori per tutto il finale di stagione. Dall'altro la Juve di Tudor, che ha esordito con una vittoria contro il Genoa, ma che ancora è lontano dalla guarigione completa. L'ex allenatore del Verona comunque dovrà fare a meno di Gatti, uscito malconcio dalla gara contro il Genoa.

Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo domenica sera allo Stadio Olimpico, ore 20.45:

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Cristante, Angeliño; Soulé, Dovbyk. All. Ranieri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Lo ribadiamo: DAZN trasmetterà gratuitamente la sfida tra Roma e Juventus. Per vederla gratis basta andare sul sito ufficiale di DAZN e registrarsi.

