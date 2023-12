X: Elon Musk conferma l’arrivo dei segnalibri ricercabili

La piattaforma X (precedentemente conosciuta come Twitter) potrebbe presto consentire agli utenti di effettuare ricerche tra i post aggiunti ai segnalibri. Ad annunciarlo è stato lo stesso proprietario Elon Musk, tramite un post sul proprio account ufficiale. Secondo quanto riferito da Musk, questa funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e verrà rilasciata a breve. Il tycoon sudafricano, rispondendo ad un utente che affermava che gli utenti inseriscono post nei segnalibri più di 65 milioni di volte al giorno, ha dichiarato un secco “saranno presto ricercabili”. I segnalibri sono molto utili e si differenziano dagli elenchi che popolano i post di altri account selezionati manualmente. Questa funzione è stata introdotta nel 2018, come modo per salvare i post preferiti e leggerli in seguito.

They will be searchable soon https://t.co/9DTVKICbQD — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2023

Segnalibri X: funzionalità tra le più utilizzate, ma con poche opzioni

Per salvare un determinato post tra i preferiti, basta toccare il pulsante “segnalibro”, che si trova nell’angolo destro in basso nel post. È possibile aggiungere ai segnalibri più post disposti in una sequenza temporale per un accesso più semplice in qualsiasi momento. Tuttavia, l'azienda non ha effettuato particolari modifiche da quando sono stati introdotti. Mancano infatti alcune funzionalità basiche, come quelle per ordinare, filtrare o cercare post tra i segnalibri. Al momento, tutto ciò che è possibile fare è rimuovere singoli post dall'elenco dei segnalibri o eliminarli tutti contemporaneamente.

Musk non ha fornito ulteriori informazioni in merito allo sviluppo di questa nuova funzionalità, né quando avverrà un possibile rilascio nella piattaforma X. Ad oggi gli sviluppatori si sono infatti concentrati su funzionalità e novità considerate prioritarie. Tra queste vi è il nuovo chatbot AI Grok, rilasciato nei giorni scorsi per tutti gli utenti X Premium+ (il servizio in abbonamento a 16 dollari al mese). X è in una fase di grandi cambiamenti e molte funzionalità sono state rilasciate in brevissimo tempo. È quindi possibile che dall’annuncio (in sordina) dei segnalibri ricercabili al loro rilascio possano passare soltanto poche settimane.