Grok: X rilascia il chatbot AI per gli utenti Premium+ negli USA

Nei giorni scorsi X ha iniziato il rilascio di Grok, il chatbot “ribelle” dotato di intelligenza artificiale sviluppato dalla startup xAI di Elon Musk. I primi a poter provare questo nuovo chatbot saranno gli utenti di X Premium+ negli Stati Uniti. Tuttavia, come affermato dallo stesso patron di Tesla in un post su X, la beta di Grok potrebbe inizialmente avere molti problemi, ma sarà costantemente migliorata. Musk ha inoltre rivelato che, entro una settimana, il chatbot di X dovrebbe essere disponibile anche per tutti gli utenti di lingua inglese (naturalmente abbonati Premium+). Inoltre, entro l’inizio del 2024, Grok dovrebbe sbarcare anche in Giappone, ovvero il secondo paese con più utenti X al mondo. In questo caso, Musk non ha rivelato una data esatta, ma si tratta soltanto di poche settimane o, al massimo, di pochi mesi di attesa.

Grok AI (beta) is now rolled out to all 𝕏 Premium+ subscribers in the US.

There will be many issues at first, but expect rapid improvement almost every day. Your feedback is much appreciated.

Will expand to all English language users in about a week or so. Japanese is next…

— Elon Musk (@elonmusk) December 8, 2023