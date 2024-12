X aumenta il prezzo del piano Premium Plus di quasi il 40%

X ha aumentato il prezzo del suo abbonamento utente di livello superiore in più regioni per aiutare a rafforzare i pagamenti dei creator della piattaforma. L'aumento per Premium Plus è entrato in vigore il 21 dicembre. X ha infatti aumentato i prezzi negli Stati Uniti da 16 a 22 dollari al mese, o da 168 a 229 dollari per gli abbonamenti annuali. Molti paesi europei come Francia, Germania, Spagna e Italia subiranno presto un aumento simile, portando i prezzi mensili da 16 euro a 21 euro mensili. Anche gli abbonati mensili in Canada (che attualmente pagano 20 dollari), Australia (26 dollari) e Regno Unito (16 sterline) vedranno i prezzi aumentare rispettivamente a 26 dollari, 35 dollari e 17 sterline. Il prezzo più alto è immediatamente applicabile ai nuovi abbonati. Gli utenti esistenti pagheranno ancora la tariffa attuale fino al 20 gennaio. L’abbonamento base di X rimarrà invece inalterato.

X: le altre novità dedicate agli utenti Premium Plus

Le modifiche dei prezzi per gli abbonati statunitensi rappresentano l'aumento più elevato introdotto da quando Elon Musk ha acquistato la piattaforma social nel 2022. X ha fornito diverse ragioni per giustificare l'aumento dei prezzi, citando il fatto che Premium Plus è ora completamente privo di pubblicità. Secondo quanto riferito dall’azienda, ciò ha portato ad un "miglioramento significativo" dell'attuale esperienza utente. X fa anche riferimento alle modifiche apportate al programma di condivisione delle entrate della società in ottobre, affermando che gli abbonamenti "ora alimentano più direttamente" i pagamenti dei creatori per "premiare la qualità e il coinvolgimento dei contenuti piuttosto che solo le visualizzazioni degli annunci".

Tra le altre novità, gli abbonati Premium Plus riceveranno un supporto utente prioritario. Altre funzionalità includono poi accesso a funzionalità aggiuntive come lo strumento di monitoraggio delle tendenze Radar di X e limiti più elevati sui modelli di intelligenza artificiale Grok della piattaforma.