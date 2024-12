Grok diventa gratuito: l'AI al servizio di tutti gli utenti di X, i dettagli

X ha annunciato un importante cambiamento: il chatbot Grok, inizialmente riservato agli abbonati Premium, è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti. Questa decisione segna un cambio di strategia per X, che punta a rendere l’intelligenza artificiale più accessibile, in linea con quanto fatto da altre aziende del settore tecnologico.

Il chatbot, sviluppato da xAI, società creata da Elon Musk, è stato introdotto nel 2023 per competere con altri strumenti di AI come ChatGPT. Grazie alla sua integrazione con la piattaforma X, Grok può accedere a un vasto archivio di dati in tempo reale, permettendogli di fornire risposte precise e aggiornate.

Tuttavia, ciò ha generato alcune perplessità riguardo alla protezione della privacy degli utenti. In particolare, c’è chi teme che i dati condivisi sulla piattaforma possano essere utilizzati per addestrare l’algoritmo, esponendo gli utenti a contenuti potenzialmente inappropriati.

GROK IS NOW FREE! — Nima Owji (@nima_owji) December 6, 2024

Le limitazioni nell'utilizzo gratuito di Grok su X

Nonostante queste preoccupazioni, l’apertura del chatbot al pubblico è accompagnata da alcune restrizioni. Gli utenti, infatti, possono inviare un massimo di 10 messaggi ogni due ore e devono avere un account attivo da almeno sette giorni per accedere al servizio. Questi limiti sembrano essere stati introdotti per garantire un utilizzo equilibrato e prevenire abusi del sistema.

Con questa iniziativa, X mira ad ampliare la portata del suo strumento di intelligenza artificiale, aumentando il coinvolgimento degli utenti e attirando nuove persone interessate a esplorare le funzionalità avanzate offerte dalla piattaforma. Resta però da vedere come il pubblico risponderà a questa apertura e se Grok sarà in grado di consolidare la sua posizione in un mercato già popolato da concorrenti ben affermati.

L’estensione dell’accesso gratuito rappresenta comunque un passo importante per l’evoluzione dell’intelligenza artificiale su X, che si propone come un ambiente sempre più integrato e innovativo. Gli sviluppi futuri e il feedback degli utenti saranno determinanti per il successo di Grok.