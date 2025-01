WWE RAW in streaming su Netflix ogni settimana: si vede anche in Italia?

Si è concluso da poche ore il primo episodio di WWE RAW in streaming su Netflix. Si tratta di un vero e proprio punto di svolta per la WWE che, con l'accordo con la piattaforma di streaming numero uno al mondo, punta a raggiungere un numero sempre maggiore di utenti. La questione dei diritti TV, però, è molto più complicata. Gli accordi della WWE con altre emittenti restano attivi e, di conseguenza, è RAW su Netflix è visibile solo in alcuni Paesi, come gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Vediamo, quindi, tutto quello che c'è da sapere in merito alla possibilità di vedere WWE RAW in streaming su Netflix da questo mese di gennaio 2025.

WWE RAW su Netflix: si vede in Italia?

Per il momento, WWE RAW non è visibile su Netflix in Italia in quanto, come sottolineato in apertura, la piattaforma di streaming ha acquisito i diritti dello show di wrestling, che prevede una puntata a settimana, soltanto per alcuni mercati. In futuro, però, le cose potrebbero cambiare con Netflix che potrebbe diventare la piattaforma di riferimento per lo streaming degli show della WWE in tutto il mondo. Le puntate di RAW, naturalmente, sono visibili sia in streaming live che on demand.

Per vedere WWE RAW su Netflix da un Paese in cui lo show non è incluso nel catalogo, è possibile utilizzare una VPN, andando a selezionare un server negli Stati Uniti per avviare la connessione protetta. In questo modo, infatti, si ottiene un IP americano e Netflix mostrerà all'utente il catalogo di contenuti destinato al mercato locale, che comprende gli show della WWE (e diversi contenuti on demand). Questo "trucco" è utile soprattutto quando ci si trova in un Paese in cui la WWE non viene trasmessa.

La migliore VPN da scegliere in questo momento è NordVPN. Il servizio ha un costo di 2,99 euro al mese, puntando sul piano biennale con 3 mesi extra. Per accedere all'offerta, che include 30 giorni di garanzia di rimborso, basta seguire il link riportato qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di NordVPN. Il servizio è utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea.

Perché scegliere NordVPN

NordVPN è il servizio di riferimento per il settore delle VPN e garantisce una connessione con le seguenti caratteristiche:

traffico dati protetto dalla crittografia

l'assenza di limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di scegliere il server e il Paese di connessione (è disponibile un network di migliaia di server)

di connessione (è disponibile un network di migliaia di server) una politica no log per azzerare il tracciamento

per azzerare il tracciamento utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea

Per accedere a NordVPN basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.