WordPress gestito (e regalato): SiteGround sconta tutto fino all'84%

Quando apri un sito web, il primo, cruciale passo è la scelta di una piattaforma di gestione dei contenuti che ti offra libertà e personalizzazione illimitate. Quale software primeggia tra gli esperti? Niente di meno che WordPress, un'affermata piattaforma gratuita e open-source. Il secondo passo è, invece, la scelta di un servizio hosting affidabile.

Tra i raccomandati dallo stesso WordPress.org c'è SiteGround, piattaforma di hosting gestito che offre una serie di strumenti e servizi dedicati ai webmaster: SSL e domini gratuiti, backup giornalieri, servizi e-mail e tanto altro, tutto a portata di clic.

Grazie a una promozione speciale, puoi goderti un ottimo sconto fino all'84% su tutti i piani hosting per WordPress. Il piano StartUp è l'opzione più economica, a soli 1,99 euro al mese. È ideale per chi si avventura nel mondo del web per la prima volta. Questo piano include un sito web, 10 GB di spazio web, 10 milavisite mensili, un dominio gratuito, SSL gratuito, CDN gratuito e anche e-mail gratuita.

Se cerchi più risorse, il piano GrowBig è quello che fa per te. Solo 3,99 euro al mese ti daranno accesso a siti web illimitati, 20 GB di spazio, 100.000 visite mensili, un dominio gratuito, SSL gratuito, CDN gratuito, e-mail gratuita e un potente PHP che ti farà risparmiare il 30% del tempo. Infine, c'è il piano GoGeek, a soli 5,99 euro al mese, perfetto per professionisti ed e-commerce di successo. Con servizi di gestione del sito in white-label, DNS privati gratuiti, risorse extra e assistenza prioritaria avanzata, non potrai desiderare di più.

Tutti i piani SiteGround includono l'installazione di WordPress, una procedura guidata per la creazione di siti web, aggiornamenti automatici del software e dei plugin principali, assistenza esperta su WordPress e molto altro. In più, in via promozionale, il trasferimento del sito web è completamente gratuito.

Approfitta della promozione e scegli il tuo piano SiteGround ideale con uno sconto fino all'84%. Si tratta di un'offerta a tempo limitato e potrebbe terminare presto, perciò se sei interessato ti consigliamo di affrettarti prima che scada.

