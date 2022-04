WordPress 6, inizia la fase Beta

Alcuni giorni fa gli sviluppatori di Automattic sotto la guida del fondatore e release lead Matt Mullenweg hanno reso disponibile la prima Beta di WordPress 6, prossima milestone del CMS Open Source/Blog Engine più utilizzato in Rete.

La roadmap di WordPress 6

Se tutto dovesse andare come previsto dall'attuale roadmap, il periodo di betatest dovrebbe esaurirsi il 3 maggio 2022 con il lancio della prima Release Candidate successivamente alla Beta 3.

Una volta rilasciate e testate anche le 3 Release Candidate programmate, la versione definitiva dovrebbe essere finalmente disponibile per l'installazione o l'aggiornamento il 24 maggio.

Come testare la Beta

Chi volesse testare da subito le nuove funzionalità di WordPress 6 può farlo comunque da subito installando il plugin WordPress Beta Tester, è inoltre disponibile il package Zip per il download diretto e l'installazione manuale.

Le nuove funzionalità della milestone

WordPress 6 dovrebbe portare con sé diverse novità attese da tempo, la maggior parte delle quali riguardanti la personalizzazione dei siti Web e dei loro contenuti.

A tal proposito è possibile citare il supporto per lo Style Switching che consentirà di modificare l'aspetto del front-end senza la necessità di dover passare ad un nuovo tema.

Interessante anche la disponibilità di maggiori opzioni per i template, con la possibilità di utilizzare i blocchi per editare autore, date, categorie, tag e tassonomie.

Contestualmente sono stati aggiunti nuovi blocchi dedicati ai commenti, al collegamento "Read More" così come a "No results in Query Loop", "Post Author biography" e gli Avatar.

Dal punto di vista funzionale dovrebbe rivelarsi particolarmente utile il sistema che consente di selezionare del testo tra più blocchi, è stata poi implementata un'opzione per coloro che desiderano disabilitare la rimozione dei blocchi.