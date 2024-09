Automattic a WP Engine: non usate il marchio WordPress

La vicenda che ha visto Matt Mullenweg, creatore di WordPress, definire WP Engine "un cancro" per il CMS sarebbe stata al centro di un nuovo colpo di scena. I responsabili di Automattic, società di cui Mullenweg è CEO, avrebbero infatti richiesto ai gestori di WP Engine di rimuovere qualsiasi riferimento a WordPress dalle pagine Web, i social network e l'advertising.

A questa richiesta dovrebbe seguirne un'altra, di risarcimento.

Secondo le accuse di Automattic, WP Engine avrebbe confuso i propri utenti utilizzando i brand WordPress e WooCommerce senza alcuna autorizzazione. Ciò le avrebbe permesso di generare un fatturato annuo pari a circa 400 milioni di dollari a fronte di una licenza mai pagata nonostante le richieste formulate a riguardo dal gruppo capitanato da Mullenweg.

Per Automattic oltre ad un ammanco economico ciò avrebbe le causato anche un danno reputazionale. Questo perché, dato che il marchio WordPress verrebbe associato a WP Engine, le critiche e le recensioni negative rivolte verso di essa finirebbero per essere indirizzate al CMS.

We’ve sent a cease-and-desist letter to WP Engine for the unauthorized trademark usage of the WordPress and WooCommerce trademarks. They need to stop and make it right.

You can read the full letter here: https://t.co/tRQJPWdqG3

— Automattic (@automattic) September 25, 2024