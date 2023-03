WordPress 6.2: le principali novità per i blocchi e non solo

WordPress 6.2 è l'ennesima milestone del CMS Open Source nonché la prima del 2023. Stando all'attuale roadmap del progetto, entro l'anno corrente ne dovrebbero seguire altre due, per il momento l'aggiornamento più recente si concentra in particolare sui temi a blocchi e il Full Site Editing. Dal punto di vista degli sviluppatori del progetto appare sempre più evidente la volontà di rendere l'editing dei layout sempre più integrato e meno dipendente dai Page Builder come Elementor.

Le novità per gli stili dei blocchi

WordPress 6.2 presenta alcune funzionalità interessanti dal punto di vista della produttività. A questo proposito vale la pena segnalare la possibilità di copiare e incollare gli stili di un blocco. Se ad esempio si è applicata una modifica ad un blocco, basterà utilizzare l'opzione che permette di copiare gli stili per apportare velocemente gli stessi interventi su un altro blocco. Vi è inoltre la possibilità di applicare globalmente l'impostazione di un nuovo stile.

A risultare molto comoda potrebbe essere anche la nuova suddivisione delle opzioni per i blocchi in "Stili" e "Impostazioni", permettendo un accesso più rapido alle funzionalità disponibili. Da notare inoltre la possibilità di applicare le modifiche effettuate su un blocco a tutte le sue istanze.

Novità anche per quanto riguarda gli sticky menu. Crearne uno sarà infatti molto più semplice grazie all'opzione di posizionamento ("Blocco > Posizione") presente nelle impostazioni.

Importazione dei widget

Relativamente ai widget, WordPress 6.2 presenta una funzione dedicata a chi li aveva impostati prima dell'utilizzo di un tema a blocchi. Per importarli in un tema più recente sarà sufficiente seguire il percorso "Aspetto > Editor > Modelli", creare un modello e aggiungere ad esso un nuovo blocco. Una volta aperte le impostazioni di blocco e selezionato "Avanzate", ci si potrà spostare su "Importa area widget" per terminare l'operazione.

Come in WordPress 6.1 Twenty Twenty-Three rimane il tema a blocchi standard del CMS ed è il tema di default di WordPress 6.2.

Lo Style Book

Considerato una delle novità più rilevanti di questo rilascio, lo Style Book offre una preview dei blocchi predefiniti dell'applicazione. È possibile gestire blocchi per temi, media e widget nonché visualizzare varianti di blocchi per i testi. Si può modificare anche un solo blocco alla volta visualizzandone l'anteprima e, cosa ancora più importante, verificare gli effetti delle modifiche effettuate sul layout.