WordPress 6.2: cosa ci aspetta

Gli sviluppatori di WordPress hanno anticipato quelle che saranno le nuove funzionalità di WordPress 6.2, prossima versione del CMS Open Source più utilizzato al mondo per la creazione di siti Web. Con la prossima release il progetto dovrebbe migliorare in particolare l'esperienza di editing tramite i blocchi, evoluzione con la quale si attende l'uscita definitiva dell'editor dalla fase di betatest.

Site editor e blocchi

Come annunciato di recente tramite le pagine del blog ufficiale di WordPress, la versione 6.2 dovrebbe offrire una nuova modalità di scrittura e creazione delle pagine fortemente orientata alla rimozione di qualsiasi distrazione e alle prestazioni. Per questo scopo i widget verranno migrati sui temi dei blocchi e sarà possibile aggiungere gli elementi multimediali direttamente dalla libreria "Media", non appena caricati.

A tal proposito è utile segnalare anche un nuovo approccio alla gestione dei blocchi, con nuovi strumenti per impostarne la larghezza, la possibilità di aggiungere e rimuovere didascalie indipendentemente dalla tipologia dei blocchi (immagini, audio, video..) e nuove opportunità di personalizzazione.

Pattern

I pattern saranno sempre più al centro della costruzione delle pagine, anche grazie a funzionalità specifiche per Header e Footer. Si avrà inoltre la possibilità di registrare pattern per specifiche tipologie di template. In questo modo i pattern per le pagine di errore 404 potranno essere utilizzate ad esempio soltanto per questo tipo di contenuti.

Nuove opzioni per il Design

Lo Styles Engine e il file theme.json sono stati ulteriormente migliorati per semplificare la personalizzazione in fase di Design. Con WordPress 6.2 si avranno viste più ampie dei template quando si seleziona una variazione di stile. Si potranno effettuare modifiche ad un singolo blocco che influenzeranno tutto il sito e i blocchi potranno essere anche copiati e incollati.

Grazie ad un'apposita anteprima inline sarà possibile valutare rapidamente l'effetto globale dovuto ai cambiamenti apportati ai blocchi.