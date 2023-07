Wondershare Filmora in offerta a 67,99€ grazie allo sconto estivo

È estate e avete preparato sicuramente la vostra Go Pro per registrare delle clip o vi apprestate a farlo con il vostro smartphone, così da montare tutto successivamente al ritorno. Se siete alla ricerca di un software completo di funzionalità per fare ciò, allora potreste approfittare della promozione di Wondershare su Filmora, ora disponibile a 67,99€ invece che 146,95€, grazie allo sconto estivo del 54%.

La promozione comprende anche una prova gratuita di 5 giorni per effetti e plugin aggiuntivi ed è una buona occasione per dotarsi di un editor veramente completo di funzionalità.

Wondershare Filmora: montate le vostre clip estive con quest'offerta

L'offerta di Wondershare Filmora permette di avere un software per la modifica dei video veramente potente, con cui potete dare sfogo alla vostra creatività. È disponibile sia per desktop, ma anche per smartphone e tablet, offrendo un'interfaccia ottimizzata, intuitiva e accessibile, che permette di sfruttare tutte le funzionalità avanzate offerte dall'editor.

Offre tutti gli strumenti avanzati per modifiche di qualsiasi tipo, come fotogrammi chiave migliorati, la possibile di disegnare su maschere e livelli di regolazione con cui agire su diversi valori, tra cui colore e altre tipologie di bilanciamenti, da poter applicare in seguito a tutti i fotogrammi.

Filmora è inoltre dotato di funzionalità IA, con cui è possibile semplificare ulteriormente il lavoro. Selezionate o rimuovete con precisione qualsiasi oggetti dalla scena con un solo clic, oppure sfruttate l'intelligenza artificiale per adattare in maniera intelligente la durata di una clip audio, in modo che si adatti perfettamente alla lunghezza del video. È anche possibile rilevare in automatico e ridurre qualsiasi rumore di fondo presente nei video, come mormorii, parlati, rumore statico, vento e altro.

Servitevi di un'enorme galleria per quanto riguarda effetti, musiche e modelli. Potete scegliere fra 2000 elementi da applicare alle vostre clip, migliorando ulteriormente l'esperienza e l'originalità della vostra creazione.

Approfittate ora dello sconto Wondershare per abbonarvi a Filmora a un prezzo ridotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.