Women's Champions League, Real Madrid-Roma: dove vederla in streaming

La partita è valida per la prima giornata di Champions League femminile (UEFA Women's Champions League): ecco dove vederla in streaming.
Federico Pisanu
Pubblicato il 8 ott 2025
Mercoledì, all'Estadio Alfredo Di Stéfano, andrà in scena la partita Real Madrid-Roma, valida per la prima giornata della UEFA Women's Champions League, il principale torneo europeo per club di calcio femminile. Per le giallorosse una trasferta non semplice, ma ugualmente di grande fascino, che le vedrà opposte a uno dei club più prestigiosi della storia.

Dove vedere Real Madrid-Roma in streaming (Women's Champions League)

L'incontro di Women's Champions League Real Madrid-Roma sarà visibile in streaming su Disney+, che ha acquistato i diritti per la trasmissione di tutte le 75 partite dell'edizione 2025-2026. Il calcio d'inizio del match è fissato per oggi 8 ottobre alle ore 18:45.

Per vedere la partita, dunque, occorre l'iscrizione alla piattaforma Disney+. Il piano di abbonamento più economico - Standard con pubblicità - costa 6,99 euro al mese e non presenta alcun vincolo: ciò significa che al termine di ogni mese l'utente può scegliere se rinnovare o meno il piano, e in caso di mancato rinnovo non vi è alcun costo aggiuntivo.

disney 6,99 euro

Le altre partite della Roma nella Women's Champions League

Oltre che con il Real Madrid, le giallorosse se la vedranno contro le spagnole del Barcellona, le austriache del St. Polten, le norvegesi del Valerenga, le inglesi del Chelsea e le calciatrici belghe dell'OH Leuven. Contro le squadre di Barcellona, St. Polten e Valerenga giocherà in casa, mentre le altre due trasferte dopo quella di Madrid saranno a Londra (Chelsea) in Inghilterra e Lovanio (OH Leuven) in Belgio.

Ricordiamo che alla prima fase della Women's Champions League partecipano 18 squadre: le prime quattro classificate approderanno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre che si posizioneranno tra la quinta e la dodicesima posizione accederanno alle sfide a eliminazione diretta dei playoff con andata e ritorno.

La grande favorità è la squadra francese del Lione, che all'esordio ha battuto in trasferta l'Arsenal con il risultato finale di 2-1.

