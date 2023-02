Wine 8.1: implementati diversi bugfix e patch

Qualche settimana fa il team di Wine, noto non-emulatore open source che rende possibile l'esecuzione di software per Windows anche su Linux e MacOS, ha rilasciato la nuova major release del progetto, ovvero Wine 8.0. Tuttavia i developer del progetto non si stanno dando un attimo di pausa ed hanno già riavviato le release di testing bisettimanali come stabilito dalla tabella di marcia ufficiale. Dunque in questi giorni è stata avviata la distribuzione di Wine 8.1. In tale edizione troviamo una serie di bugfix e patch che vanno concretamente a risolvere una serie di imperfezioni riscontrate dai maintainer di recente.

Nel dettaglio si tratta di più di due dozzine di bugfix che riguardano l'esecuzione di svariati software e videogiochi come: Anno 1800, Dungeons & Dragons Online, GOG Galaxy oltre a svariati titoli di Blizzard. Ovviamente tali fix saranno presto portati anche in Wine 8.0 tramite una point release dedicata.

Altra notabile novità presente in Wine 8.1 riguarda la libreria VK_EXT_hdr_metadata che consente di ottenere il supporto per le Vulkan API (Application Programming Interface) extension dedicate alla gestione dei metadata dei contenuti HDR (High Dynamic Range). Si tratta di un lavoro diretto interamente dai developer Valve che intendono estendere il supporto agli HDR-enabled Windows game in Proton/Steam Play, un edizione particolare di Wine sviluppata appunto da Valve ed implementata nella console Steam Deck.

Sempre in Wine 8.1 è stata impostata come versione di riferimento per il layer di compatibilità Windows 10 quando si vanno a generare dei nuovi Wine prefixes. In precedenza la versione di riferimento era Windows 7. Evidentemente i developer ritengono ormai sufficientemente mature le librerie di compatibilità con Windows 10, quindi nella prossima stable release diventeranno quelle di riferimento per tutti i maintainer.

Come accennato ad inizio articolo Wine 8.1 è una build di testing dedicata principalmente ai developer del progetto oppure agli utenti più curiosi. In ogni caso ne sconsigliamo caldamente l'utilizzo in ambienti di produzione visto che questo genere di release può contenere bug anche molto gravi capaci di rendere instabile il sistema.