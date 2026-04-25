Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

L'alternativa a Spotify più economica ti offre 30 giorni di ascolto gratis

Ascolta 100 milioni di brani senza pubblicità, con Dolby Atmos, audio spaziale e audiolibri: Amazon Music Unlimited è gratis per 30 giorni.
L'alternativa a Spotify più economica ti offre 30 giorni di ascolto gratis
Ascolta 100 milioni di brani senza pubblicità, con Dolby Atmos, audio spaziale e audiolibri: Amazon Music Unlimited è gratis per 30 giorni.
Eleonora Busi
Pubblicato il 25 apr 2026
Link copiato negli appunti

Musica senza interruzioni, qualità elevata e un catalogo enorme: Amazon Music Unlimited torna a offrire la sua promo dedicata ai nuovi utenti, che possono ascoltare e accedere a tutti i servizi della piattaforma di streaming musicale gratis per 30 giorni. Oltre 100 milioni di brani disponibili senza pubblicità, audio spaziale, brani in Ultra HD e molto altro: e puoi anche cancellare quando vuoi.

Attiva ora il tuo mese gratuito

Qualità Ultra HD e audio spaziale: vivi la musica a 360 gradi

Amazon Music Unlimited ti permette di accedere a oltre 100 milioni di brani, senza nessuna pausa pubblicitaria intermedia. Inoltre, sono disponibili diverse funzionalità avanzate, come: audio spaziale, Dolby Atmos e 360 Reality Audio. Non ascolterai solo musica, la vivrai tutta attorno a te.

La maggior parte dei brani sono HD lossless, ma non mancano alcune chicche in Ultra HD, che sarà un vero piacere ascoltare. Amazon Music Unlimited non è solo musica, perché include anche centinaia di interessanti audiolibri Audible: puoi sceglierne gratuitamente uno al mese tra oltre 350 mila disponibili.

100 milioni di brani a portata di clic

Puoi ascoltare Amazon Music Unlimited pressoché ovunque: smartphone, tablet, PC/Mac Fire TV e dispositivi con Alexa integrata, come Amazon Echo. È inoltre possibile scaricare musica per ascoltarla offline e ricevere consigli personalizzati basati sulle proprie preferenze.

Grazie al periodo di prova gratuito di 30 giorni, puoi provare tutte le funzionalità di Amazon Music Unlimited senza alcun vincolo iniziale. Al termine, il costo è di 10,99 euro al mese, ma è sempre possibile annullare il rinnovo in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Software e App inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Risparmi incredibili: Office 2021 Pro a vita a 31,55€ e Windows 11 Pro a soli 13,55€!
Windows

Risparmi incredibili: Office 2021 Pro a vita a 31,55€ e Windows 11 Pro a soli 13,55€!
Microsoft spegne Outlook Lite: cosa succede su Android tra poche settimane
Software e App

Microsoft spegne Outlook Lite: cosa succede su Android tra poche settimane
Samsung dice che bastano 60 secondi di suono per eliminare il mal d’auto
Software e App

Samsung dice che bastano 60 secondi di suono per eliminare il mal d’auto
Office 2021 Pro a vita a 31,55 € e Windows 11 Pro a 13,55 € e altri aggiornamenti a prezzi vantaggiosi
Software e App

Office 2021 Pro a vita a 31,55 € e Windows 11 Pro a 13,55 € e altri aggiornamenti a prezzi vantaggiosi