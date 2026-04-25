L'alternativa a Spotify più economica ti offre 30 giorni di ascolto gratis

Musica senza interruzioni, qualità elevata e un catalogo enorme: Amazon Music Unlimited torna a offrire la sua promo dedicata ai nuovi utenti, che possono ascoltare e accedere a tutti i servizi della piattaforma di streaming musicale gratis per 30 giorni. Oltre 100 milioni di brani disponibili senza pubblicità, audio spaziale, brani in Ultra HD e molto altro: e puoi anche cancellare quando vuoi.

Qualità Ultra HD e audio spaziale: vivi la musica a 360 gradi

Amazon Music Unlimited ti permette di accedere a oltre 100 milioni di brani, senza nessuna pausa pubblicitaria intermedia. Inoltre, sono disponibili diverse funzionalità avanzate, come: audio spaziale, Dolby Atmos e 360 Reality Audio. Non ascolterai solo musica, la vivrai tutta attorno a te.

La maggior parte dei brani sono HD lossless, ma non mancano alcune chicche in Ultra HD, che sarà un vero piacere ascoltare. Amazon Music Unlimited non è solo musica, perché include anche centinaia di interessanti audiolibri Audible: puoi sceglierne gratuitamente uno al mese tra oltre 350 mila disponibili.

Puoi ascoltare Amazon Music Unlimited pressoché ovunque: smartphone, tablet, PC/Mac Fire TV e dispositivi con Alexa integrata, come Amazon Echo. È inoltre possibile scaricare musica per ascoltarla offline e ricevere consigli personalizzati basati sulle proprie preferenze.

Grazie al periodo di prova gratuito di 30 giorni, puoi provare tutte le funzionalità di Amazon Music Unlimited senza alcun vincolo iniziale. Al termine, il costo è di 10,99 euro al mese, ma è sempre possibile annullare il rinnovo in qualsiasi momento.

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