Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

LOL - Chi ride è fuori 6: come vedere la nuova stagione senza costi

La nuova edizione di LOL - Chi ride è fuori è arrivata su Prime Video il 23 aprile: scopri il cast, quando ci sarà il finale e come vederla gratis.
LOL - Chi ride è fuori 6: come vedere la nuova stagione senza costi
La nuova edizione di LOL - Chi ride è fuori è arrivata su Prime Video il 23 aprile: scopri il cast, quando ci sarà il finale e come vederla gratis.
Eleonora Busi
Pubblicato il 26 apr 2026
Link copiato negli appunti

Risate assicurate con la sesta edizione di LOL - Chi ride è fuori, disponibile in streaming dal 23 aprile su Prime Video. Dieci nuovi comici pronti a portarsi a casa un premio da 100 mila euro, da devolvere in beneficenza: la nuova stagione è l'occasione per abbonarsi al servizio, incluso con Amazon Prime. Se non sei mai stato iscritto, puoi sottoscrivere una prova di 30 giorni completamente gratis, che si rinnova a 49,90 euro l'anno o a 4,99 euro al mese, ma puoi sempre cancellare prima del rinnovo. Ecco chi sono i concorrenti del nuovo LOL - Chi ride è fuori e quando andrà in onda l'ultima puntata.

Guarda ora LOL 6 gratis su Prime Video

Il cast di LOL - Chi ride è fuori 6

Prime Video è uno dei servizi più completi nel panorama dello streaming. Incluso nell'abbonamento Amazon Prime, ti permette di accedere a un ricco catalogo di film e serie TV, incluse le produzioni Amazon Original. Puoi guardare i contenuti da qualsiasi piattaforma (tablet, smartphone, PC, smart TV) e supporta fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

Da sei edizioni a questa parte, LOL - Chi ride è fuori continua a riscuotere un gran successo. Il comedy show da record è tornato il 23 aprile con Alessandro Siani e Pintus ancora alla conduzione, mantenendo invariato il format: dieci comici devono resistere per sei ore senza ridere, cercando allo stesso tempo di far cedere gli avversari. In palio, 100 mila euro da devolvere in beneficenza.

Attiva subito la tua prova di 30 giorni gratis

Questo è il cast di LOL - Chi ride è fuori 6: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Gianluca Fubelli (Scintilla), il duo UfoZero2 e Yoko Yamada. La nuova stagione è disponibile su Prime Video dal 23 aprile con i primi cinque episodi, mentre il gran finale arriva il 30 aprile.

Se vuoi guardare LOL - Chi ride è fuori 6 senza costi aggiuntivi, puoi approfittare del periodo di prova gratuito di 30 giorni ad Amazon Prime: cancelli quando vuoi, anche prima del rinnovo, e ti godi tutte le migliori serie e film della piattaforma, oltre a tutti i vantaggi di Amazon Prime - come spedizioni gratuite e molto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Software e App inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

L'alternativa a Spotify più economica ti offre 30 giorni di ascolto gratis
Software e App

L'alternativa a Spotify più economica ti offre 30 giorni di ascolto gratis
Risparmi incredibili: Office 2021 Pro a vita a 31,55€ e Windows 11 Pro a soli 13,55€!
Windows

Risparmi incredibili: Office 2021 Pro a vita a 31,55€ e Windows 11 Pro a soli 13,55€!
Microsoft spegne Outlook Lite: cosa succede su Android tra poche settimane
Software e App

Microsoft spegne Outlook Lite: cosa succede su Android tra poche settimane
Samsung dice che bastano 60 secondi di suono per eliminare il mal d’auto
Software e App

Samsung dice che bastano 60 secondi di suono per eliminare il mal d’auto