LOL - Chi ride è fuori 6: come vedere la nuova stagione senza costi

Risate assicurate con la sesta edizione di LOL - Chi ride è fuori, disponibile in streaming dal 23 aprile su Prime Video. Dieci nuovi comici pronti a portarsi a casa un premio da 100 mila euro, da devolvere in beneficenza: la nuova stagione è l'occasione per abbonarsi al servizio, incluso con Amazon Prime. Se non sei mai stato iscritto, puoi sottoscrivere una prova di 30 giorni completamente gratis, che si rinnova a 49,90 euro l'anno o a 4,99 euro al mese, ma puoi sempre cancellare prima del rinnovo. Ecco chi sono i concorrenti del nuovo LOL - Chi ride è fuori e quando andrà in onda l'ultima puntata.

Il cast di LOL - Chi ride è fuori 6

Prime Video è uno dei servizi più completi nel panorama dello streaming. Incluso nell'abbonamento Amazon Prime, ti permette di accedere a un ricco catalogo di film e serie TV, incluse le produzioni Amazon Original. Puoi guardare i contenuti da qualsiasi piattaforma (tablet, smartphone, PC, smart TV) e supporta fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

Da sei edizioni a questa parte, LOL - Chi ride è fuori continua a riscuotere un gran successo. Il comedy show da record è tornato il 23 aprile con Alessandro Siani e Pintus ancora alla conduzione, mantenendo invariato il format: dieci comici devono resistere per sei ore senza ridere, cercando allo stesso tempo di far cedere gli avversari. In palio, 100 mila euro da devolvere in beneficenza.

Questo è il cast di LOL - Chi ride è fuori 6: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Gianluca Fubelli (Scintilla), il duo UfoZero2 e Yoko Yamada. La nuova stagione è disponibile su Prime Video dal 23 aprile con i primi cinque episodi, mentre il gran finale arriva il 30 aprile.

Se vuoi guardare LOL - Chi ride è fuori 6 senza costi aggiuntivi, puoi approfittare del periodo di prova gratuito di 30 giorni ad Amazon Prime: cancelli quando vuoi, anche prima del rinnovo, e ti godi tutte le migliori serie e film della piattaforma, oltre a tutti i vantaggi di Amazon Prime - come spedizioni gratuite e molto altro.

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