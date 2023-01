Wine 8.0: migliorate le prestazioni con Vulkan e OpenGL

Dopo più di un anno di sviluppo il team di coder del progetto Wine, noto non-emulatore dedicato all'esecuzione di programmi scritti per Windows su piattaforma Linux e MacOS, ha annunciato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità di una nuova major release. Wine 8.0 implementa tutta una serie di grandi innovazioni che consentono concretamente di migliorare le prestazioni con diversi software, librerie ed in varie configurazioni hardware. In tale build è stato finalmente ultimato il lavoro di conversione al formato PE, che è costato un totale di quattro anni di lavori ai developer Wine.

Il formato PE (Portable Executable) è uno standard che viene impiegato per impacchettare eseguibili, librerie e driver per sistemi a 32 o a 64bit ed è composto da una struttura dati che prevede l'incapsulamento di tutte le informazioni necessarie al loader del sistema operativo che gestisce concretamente l'esecuzione del codice degli applicativi. Tale approccio di progettazione deriva direttamente dal vecchio formato COFF impiegato spesso nei sistemi Unix-like. I programmatori Wine hanno scelto di implementare PE non solo perché è molto pratico ma consente inoltre di migliorare la compatibilità con una grandissima pletora di software.

Wine 8.0 è dotato anche di uno special syscall dispatcher usato proprio con i moduli PE per eseguire le conversioni delle Unix transition. Tale componente software consente di minimizzare l'impatto prestazionale di tali operazioni di conversione sulle nuove architetture software come le librerie Vulkan e le OpenGL. Si tratta quindi di un grosso passo in avanti per quanto concerne le performance con diversi videogiochi in commercio.

Altra novità presente in Wine 8.0 riguarda WoW64 (Windows on Windows 64-bit). Tale sottosistema di Windows si occupa di far funzionare le applicazioni scritte per ambienti 32bit anche nelle piattaforme a 64bit. In buona sostanza è un un layer di emulazione addizionale integrato da tempo in Wine. Ora gran parte delle Unix library sfruttate dal programma possono interfacciarsi con WoW64 e godere di una migliore compatibilità con i programmi realizzati per architetture a 32bit.