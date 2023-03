La Super Fibra di WINDTRE è disponibile per pochi giorni ONLINE e nei Negozi ad un prezzo davvero interessante. Stiamo infatti parlando di meno di 27 euro al mese.

Super Fibra WINDTRE: ecco tutti i dettagli

La tariffa in questione è richiedibile sul sito internet dell'operatore arancione. Per i già clienti mobili o che intendono attivare una nuova SIM o passare il proprio numero è previsto uno sconto. Vediamo però cosa comprende la promozione:

Internet flat 24 ore su 24 fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 500 Mbps in upload in FTTH

flat 24 ore su 24 fino a al secondo in e in in FTTH Modem Incluso nel canone mensile per 48 mesi con Wi-Fi 6 in FTTH

nel canone mensile per 48 mesi con in FTTH Chiamate senza limiti da telefono fisso verso tutte le numerazioni nazionali sia fisse che mobili in PROMO GRATIS ONLINE

da telefono fisso verso tutte le numerazioni nazionali sia fisse che mobili in Voucher con 1 anno di Amazon Prime

di Assistenza Kasko sul Modem per qualsiasi guasto o calo di tensione

sul Modem per qualsiasi guasto o calo di tensione Giga Illimitati su 3 numeri WINDTRE già attivi o in attivazione intestati alla stessa persona del fisso

Il prezzo di 26,99 euro mensili è valido solo per FTTC e FTTH.

Per i già clienti mobili o per quelli che richiedono una nuova numerazione con WINDTRE oppure la portabilità è previsto un canone mensile ridotto a partire 23,99 euro mensili. Questo prezzo promozionale è valido anche per chi passa le proprie utenze di Luce e Gas a WINDTRE.

Il prezzo varia a seconda della copertura presente in zona. Il canone può variare di qualche euro in FTTC NGA oppure sotto FTTH Aree Bianche.

Costi ed altro

Il contributo richiesto nella prima bolletta per l'attivazione della Fibra FTTH o FTTC è di 39,99 euro una tantum.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.