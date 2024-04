iliadbox Wi-Fi 7: nuova PROMO allo stesso prezzo di sempre

Iliad ha appena lanciato sul mercato un'innovativa offerta per la connessione in fibra, chiamata Iliadbox Wi-Fi 7. Questa particolare promozione incorpora la più recente tecnologia Wi-Fi 7 e promette significativi miglioramenti in stabilità e velocità di connessione. Iliadbox Wi-Fi 7 è stata sviluppata con uno speciale focus sulla sostenibilità e sulla longevità, garantendo un minimo di 10 anni di servizio.

Iliadbox Wi-Fi 7: i dettagli

L'offerta Iliadbox Wi-Fi 7 è disponibile per i nuovi utenti al prezzo di 24,99€ al mese, mentre per i già clienti mobile, iliad offre una tariffa ridotta di 19,99€ al mese. Nonostante l'introduzione della tecnologia Wi-Fi 7, i costi rimangono invariati, dimostrando l'impegno di Iliad nel rendere le più recenti innovazioni accessibili e convenienti. Questa offerta include, oltre alla connessione internet illimitata, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia e fissi in oltre 60 Paesi. Il prezzo è inoltre bloccato per sempre.

Questa offerta promette di soddisfare le crescenti esigenze delle connessioni domestiche veloci e affidabili. Grazie al supporto della tecnologia Wi-Fi 7, gli utenti possono aspettarsi una significativa crescita delle prestazioni, potenzialmente raddoppiando le velocità rispetto allo standard precedente, il Wi-Fi 6. Questo aggiornamento tecnologico non solo migliora l'efficienza della rete domestica, ma garantisce anche una maggior copertura del segnale.

Un tratto distintivo dell'iliadbox Wi-Fi 7 è il suo design incentrato sulla longevità e sostenibilità. Progettata per resistere almeno 10 anni, questa offerta rappresenta un importante passo avanti nella lotta all'obsolescenza programmata dei dispositivi tecnologici. Inoltre, per massimizzare il risparmio energetico, il modem è dotato di un pulsante ON/OFF che permette di spegnere il router senza dover staccare la spina.

Costi ed altro

Iliad richiede un contributo iniziale pari a 39,99 euro per allacciare la Fibra. Quest'offerta è disponibile solo fino alle 17 del 31 Luglio 2024.

