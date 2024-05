Samsung Exynos 2500 potrebbe diventare il processore più potente sulla piazza

La prossima serie Samsung Galaxy S25 potrebbe presentare un'importante novità nel reparto hardware: l'introduzione del processore Exynos 2500, sviluppato internamente da Samsung. Questo chip potrebbe offrire prestazioni superiori rispetto alle varianti Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Le ragioni di ciò includono un processo di produzione più efficiente e un maggiore controllo sulla produzione da parte di Samsung.

L'Exynos 2500 sarà prodotto utilizzando la tecnologia GAA (Gate All Around) a 3 nm, che offre una migliore efficienza energetica e prestazioni superiori rispetto al processore a 3 nm di seconda generazione con transistor FinFET utilizzato da TSMC per lo Snapdragon 8 Gen 4.

Inoltre, essendo prodotto internamente da Samsung, l'azienda avrà un maggiore controllo sul processo di produzione, consentendo un'ottimizzazione più accurata del chip per i dispositivi Galaxy e garantendo, dunque, tutta la qualità e l'efficienza di un uso esclusivo.

Samsung Exynos 2500: Galaxy S25 sarà il più potente e performante sulla piazza?

Il successo della serie Galaxy AI, nonostante i problemi passati con i processori Exynos, suggerisce che Samsung abbia fatto progressi significativi nella produzione di chip. Le varianti Exynos della serie Galaxy S24 hanno dimostrato di poter gestire bene le funzioni Galaxy AI, il che aumenta la fiducia in quella che la produzione dei prossimi processori Exynos.

Tuttavia, è importante considerare che le prestazioni effettive dipenderanno anche dall'ottimizzazione dei processori Exynos e Snapdragon per i dispositivi Galaxy. Qualcomm ha comunque un vantaggio in termini di esperienza nella produzione di chip di fascia alta per smartphone.

Il tempo dirà se l'Exynos 2500 riuscirà effettivamente a superare lo Snapdragon 8 Gen 4. Tuttavia, le innovazioni sulla tecnologia GAA e sulla produzione interna da parte di Samsung rappresentano un passo avanti significativo per i processori Exynos, e fanno ben sperare per il futuro dei dispositivi Galaxy. Staremo a vedere quali saranno le scelte dell'azienda e la direzione che prenderà anche nella prossima serie di S25.