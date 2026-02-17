Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

WindTre: fibra ultraveloce con Amazon Prime incluso a 24,99€ al mese

WindTre lancia la sua promo Super Fibra, con connessione super veloce e 1 anno di Amazon Prime incluso a soli 24,99€ al mese.
WindTre: fibra ultraveloce con Amazon Prime incluso a 24,99€ al mese
WindTre lancia la sua promo Super Fibra, con connessione super veloce e 1 anno di Amazon Prime incluso a soli 24,99€ al mese.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 17 feb 2026
Link copiato negli appunti

La nuova offerta Super Fibra di WindTre punta a conquistare chi cerca una connessione domestica completa e ricca di vantaggi.

Attivabile esclusivamente online al costo di 24,99 euro mensili, l'offerta propone fibra ultraveloce insieme ad alcuni servizi extra, tra cui un anno incluso di Amazon Prime. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche della fibra di WindTre.

Vai all'offerta di WindTre

Tutte le caratteristiche dell'offerta Super Fibra di WindTre

Il pacchetto prevede una connessione in fibra con velocità fino a 2,5 Gigabit, accompagnata da chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili italiani e traffico dati illimitato sulle SIM associate.

A rendere ancora più interessante la proposta ci sono anche 12 mesi di Amazon Prime inclusi, un valore aggiunto per chi vuole vedere i migliori film e le migliori serie del momento e godere al tempo stesso delle spedizioni rapide del colosso e-commerce.

Tra i punti di forza figura inoltre il modem WiFi 7 fornito senza costi aggiuntivi, progettato per garantire una rete domestica più stabile e veloce. Il dispositivo supporta fino a 256 apparecchi connessi contemporaneamente e può essere gestito tramite l'app WindTre, con assistenza dedicata in caso di necessità.

Per iniziare basta verificare la copertura direttamente sul sito ufficiale e completare la richiesta in pochi passaggi.

Vai all'offerta di WindTre

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Ho. Mobile offre 100 GIGA a meno di 5 euro al mese
Tech

Ho. Mobile offre 100 GIGA a meno di 5 euro al mese
Playlist di San Valentino ideale? Trovala su Apple Music: la prova gratuita ti attende
Tech

Playlist di San Valentino ideale? Trovala su Apple Music: la prova gratuita ti attende
Disney+: film, serie e documentari in streaming da 6,99 euro al mese
Tech

Disney+: film, serie e documentari in streaming da 6,99 euro al mese
Amazon Music Unlimited: 30 giorni di prova gratuita per i nuovi clienti
Tech

Amazon Music Unlimited: 30 giorni di prova gratuita per i nuovi clienti