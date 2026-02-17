WindTre: fibra ultraveloce con Amazon Prime incluso a 24,99€ al mese

La nuova offerta Super Fibra di WindTre punta a conquistare chi cerca una connessione domestica completa e ricca di vantaggi.

Attivabile esclusivamente online al costo di 24,99 euro mensili, l'offerta propone fibra ultraveloce insieme ad alcuni servizi extra, tra cui un anno incluso di Amazon Prime. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche della fibra di WindTre.

Tutte le caratteristiche dell'offerta Super Fibra di WindTre

Il pacchetto prevede una connessione in fibra con velocità fino a 2,5 Gigabit, accompagnata da chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili italiani e traffico dati illimitato sulle SIM associate.

A rendere ancora più interessante la proposta ci sono anche 12 mesi di Amazon Prime inclusi, un valore aggiunto per chi vuole vedere i migliori film e le migliori serie del momento e godere al tempo stesso delle spedizioni rapide del colosso e-commerce.

Tra i punti di forza figura inoltre il modem WiFi 7 fornito senza costi aggiuntivi, progettato per garantire una rete domestica più stabile e veloce. Il dispositivo supporta fino a 256 apparecchi connessi contemporaneamente e può essere gestito tramite l'app WindTre, con assistenza dedicata in caso di necessità.

Per iniziare basta verificare la copertura direttamente sul sito ufficiale e completare la richiesta in pochi passaggi.

