WindTre Fibra con WiFi 7 e 12 mesi di Amazon Prime: l'offerta a 24,99 euro da non perdere
Internet veloce e serie TV gratis: è possibile chiedere di meglio?
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 3 feb 2026
La nuova offerta Super Fibra di WindTre è troppo allettante per essere ignorata facilmente: a soli 24,99 euro al mese, con attivazione esclusiva online, puoi avere la fibra, un abbonamento Amazon Prime per un anno, chiamate illimitate incluse, GIGA illimitati e persino modem WiFi incluso. Ti basterà verificare la copertura sul sito ufficiale e procedere.

Offerta WindTre Fibra Prime Video

Pretendere di meglio a questo prezzo è sostanzialmente impossibile. A parte la fibra fino a 2,5 Gigabit, che già da sola varrebbe il prezzo del biglietto, l'offerta include anche 12 mesi di Prime, chiamate illimitate verso fissi e mobili italiani e, appunto, giga illimitati per le tue SIM.

E poi c'è un altro grande vantaggio: l'offerta prevede anche un modem WiFi 7 di ultima generazione con più velocità, maggiore stabilità e una copertura più ampia in tutta la casa, con supporto fino a 256 dispositivi connessi, da gestire facilmente con l'app WindTre e con assistenza dedicata in caso di guasto.

Un'offerta da cogliere al volo: puoi attivarla adesso a soli 24,99 euro al mese.

