WindTre: a 24,99€ hai la fibra, Giga illimitati su SIM e 12 mesi di Amazon Prime

Connessione ultraveloce, servizi premium e prezzo speciale: WindTre lancia la sua nuova Super Fibra fino a 2,5 Gigabit in download a soli 24,99 euro al mese, invece di 27,99, in un’offerta esclusiva attivabile soltanto online.

La promozione, disponibile per un periodo di tempo limitato, include Amazon Prime gratis per 12 mesi, modem Wi-Fi 7 di ultima generazione, chiamate illimitate e GIGA illimitati per le SIM WindTre: un pacchetto completo per navigare, lavorare e divertirsi.

Ecco cosa include la fibra di WindTre

La Super Fibra WindTre sfrutta la tecnologia FTTH per garantire prestazioni elevate, con velocità fino a 2,5 Gigabit/s in download e 500 Mb/s in upload, o fino a 1 Gigabit/s e 300 Mb/s nelle aree bianche.

Il modem Wi-Fi 7, già compreso nel costo complessivo dell’offerta, assicura maggiore velocità, stabilità e copertura in ogni angolo della casa. Permette, inoltre, di collegare fino a 256 dispositivi contemporaneamente e di gestire la rete da remoto tramite l’app ufficiale. Inclusa anche l’assistenza dedicata in caso di guasto.

L’offerta comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e GIGA illimitati da utilizzare su tre SIM WindTre compatibili, attivi fin da subito anche in attesa dell’installazione della fibra. In più, i nuovi utenti riceveranno 12 mesi gratuiti di Amazon Prime, con consegne rapide, film, serie e musica in streaming.

Velocità, convenienza e servizi extra, il tutto a un prezzo competitivo: attiva ora la fibra WindTre a soli 24,99 euro al mese, senza costi di attivazione extra. La promozione è disponibile solo online e per un periodo limitato.

