Windows 10: fine del supporto per alcune versione, cosa cambia per aziende e utenti

Restano solo sei mesi alla fine del supporto di Windows 10 2015 LTSB, la prima versione Long-Term Servicing Branch del sistema operativo Microsoft. Il 14 ottobre 2025 segnerà il termine definitivo del ciclo di vita di questa storica edizione, che dopo dieci anni di servizio non riceverà più assistenza tecnica né aggiornamenti di sicurezza. Un passaggio cruciale, comunicato ufficialmente tramite il Windows Health Release dashboard, che interessa da vicino numerose aziende e settori strategici.

Il destino di Windows 10 2015 LTSB è strettamente legato alla politica di supporto di Microsoft, che, in parallelo alla dismissione della versione 22H2 di Windows 10, mette fine anche alla prima generazione LTSB. Si tratta di una scadenza particolarmente delicata per ambiti come la sanità, le infrastrutture critiche e la manifattura industriale, dove la priorità assoluta è la stabilità dei sistemi operativi aziendali rispetto all’introduzione di nuove funzionalità.

Windows 10 LTSC

Questa release, poi ribattezzata Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel), è stata progettata per ambienti professionali che necessitano di affidabilità e continuità. La sua peculiarità consiste nell’assenza di aggiornamenti funzionali invasivi, limitandosi invece alle patch di sicurezza che non modificano l’architettura del sistema. Una scelta che ha permesso alle organizzazioni di mantenere standard elevati di operatività e di ridurre i rischi legati a cambiamenti imprevisti.

Le versioni che rimarranno operative

Basato sulla build 1507, Windows 10 2015 LTSB ha goduto di un ciclo di vita eccezionalmente lungo: due anni di supporto mainstream, seguiti da otto anni dedicati esclusivamente agli aggiornamenti sicurezza. Ora, però, questa finestra si sta chiudendo, e le aziende che ancora utilizzano questa versione dovranno prendere decisioni strategiche in tempi brevi.

A partire da ottobre 2025, resteranno operative solo le versioni successive:

Windows 10 LTSB 2016 (versione 1607)

Windows 10 LTSC 2019 (versione 1809)

Windows 10 LTSC 2021 (versione 21H2)

La soluzione di Microsoft

Per le organizzazioni che ancora si affidano a Windows 10 2015 LTSB, Microsoft offre la possibilità di usufruire degli Extended Security Updates, disponibili sia gratuitamente sia a pagamento, ma con precise limitazioni temporali. Tuttavia, la soluzione più sicura e raccomandata resta l’aggiornamento a una versione più recente di Windows 10 LTSC o il passaggio diretto a Windows 11 LTSC.