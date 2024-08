Windows: Microsoft interrompe supporto dei font Adobe Type 1

Dopo aver deprecato DirectAccess e NTLM a giugno di quest'anno, Microsoft ha saltato luglio senza annunciare la deprecazione di funzionalità di Windows. Tuttavia, ad agosto, l’azienda ha aggiunto una nuova voce all'elenco delle funzionalità che non più in fase di sviluppo. Questa volta, ad essere rimossi sono i font Adobe Type1. Microsoft ha rivelato che i font Adobe PostScript Type1 sono ora deprecati e una futura versione di Windows rimuoverà tali font dal sistema operativo. Ciò perché un anno e mezzo fa, Adobe ha terminato il supporto per PostScript Type 1. Gli utenti Adobe non possono infatti più utilizzare tali font in Photoshop 23.0, Illustrator 27.3, InDesign 18.2 e versioni successive.

Windows: come rimuovere i font Adobe Type 1

L’azienda di Redmond consiglia agli utenti Windows di rimuovere subito i font Adobe PostScript Type1 e le relative dipendenze. Per fare ciò basta accedere alle Impostazioni, cliccare su Personalizzazione e, infine, Font. Da qui è possibile trovare il font ed eliminarlo. Inoltre, si consiglia agli sviluppatori di verificare se le proprie app possono funzionare senza i font Adobe Type1. Come riportato sull’annuncio pubblicato sul sito di Microsoft Learn: “I font Adobe PostScript Type1 sono deprecati e il supporto verrà rimosso in una futura versione di Windows. A gennaio 2023, Adobe ha annunciato la fine del supporto per i font PostScript Type1 per le sue ultime offerte software. Rimuovi tutte le dipendenze da questo tipo di font selezionando un tipo di font supportato”.

Per chi non lo sapesse, il termine “deprecazione” indica che gli sviluppatori non stanno più lavorando ad una determinata funzionalità su Windows (o su altri sistemi). Questa rimanere in circolazione per un po' e poi scomparire nelle versioni future. Le funzionalità deprecate di recente nei sistemi operativi Windows Client includono Driver Verifier GUI, Windows Mixed Reality, Windows Subsystem per Android, Steps Recorder, MDAG per Office ed Edge e altro ancora.