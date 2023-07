Windows 12: caratteristiche principali e data di uscita

Di Windows 12 se ne è già discusso in più occasioni nel corso degli ultimi tempi. Si tratta del successore dell'attuale Windows 11, ma per il momento non è stato ancora annunciato in via ufficiale da parte di Microsoft. Le informazioni prevenute, infatti, sono frutto di indiscrezioni varie.

Windows 12: novità in arrivo e data di lancio

A tal riguardo, nelle score ore, la redazione di Windows Latest ha condiviso nuovi dettagli riguardo Windows 12, in merito a quelle che potrebbero essere le caratteristiche distintive del sistema operativo e ha ipotizzato inoltre una data di uscita.

Andando più nello specifico, relativamente all'interfaccia, Microsoft dovrebbe far diventare la barra delle applicazioni fluttuante trasformandolo nel nuovo standard.

Un’altra novità potrebbe essere quella riguardante un’ottimizzazione del codice per l’esecuzione sui computer con processori ARM. A ciò quasi sicuramente si sommeranno funzioni legate all'uso di intelligenze artificiali avanzate, similmente a quanto proposto con Copilot su Windows 11.

In merito alla data di lancio, invece, si punta all’autunno 2024 per dare il via alla fase di rollout, con una distribuzione poi su più larga scala nel corso del 2025. Microsoft, dunque, potrebbe valutare di adottare il medesimo approccio progressivo che ha già avuto modo di sperimentare con Windows 11 per cercare di confinare il più possibile il verificarsi di problemi e per poter gestire al meglio quelli riscontrati.

Ovviamente si tratta di informazioni che non vanno date per certe, in quanto, come anticipato, non ancora confermate ufficialmente.

Unitamente ai dettagli in questione, la redazione di Windows Latest ha addirittura ipotizzato l’arrivo del successore Windows 13 nel 2027, a patto chiaramente che Microsoft continui a rispettare la consueta tabella di marcia.