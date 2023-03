Windows 12: il sistema operativo potrebbe essere modulare

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Microsoft avrebbe dato il via al progetto CorePC relativo al prossimo Windows 12. Si tratterebbe del successore di Core OS e l’obiettivo sarebbe quello di ammodernare il sistema operativo sfruttando un architettura modulare, più performante in fatto di affidabilità e sicurezza.

Windows 12: CorePC per ammodernare il sistema operativo

Andando più nello specifico, il progetto consentirà di avere un sistema operativo modulare e personalizzabile. Per cui l’azienda di Redmond potrebbe essere in grado di offrire edizioni differenti a seconda del dispositivo di destinazione, selezionando funzionalità e supporto per le app win32.

La novità più importante è costituita per dall’uso di partizioni multiple. CorePC permetterebbe per l’appunto di generare più partizioni e quindi di separare i file di sistema dagli altri. La partizione di sistema dovrebbe essere “read-only“, quindi inaccessibile all’utente e alle app di terze parti. Questo andrà a garantire un maggior grado di sicurezza e degli aggiornamenti più rapidi.

La versione desktop di Windows 12 avrà il supporto per le app win32 attraverso il layer Neon, mentre la versione più "leggera" per il settore education avrà solo Edge, app Office, web app e app Android (tramite Project Latte)

Da tenere presente che precedentemente il colosso di Redmond ha cercato di modernizzare la piattaforma con il progetto Core OS summenzionato. La prima implementazione pratica doveva avvenire con Windows 10X, ma lo sviluppo è stato cancellato nel 2021. L'idea, come visto, potrebbe tuttavia essere riproposta con Windows 12, ma in tale occasione ci sarà il supporto per le applicazioni win32