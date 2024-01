Windows 12: build 27547 forse la prima del nuovo OS Microsoft

Il 2024 dovrebbe portare molti cambiamenti a Windows e al mercato dei PC in generale. Ad oggi si attendono ancora annunci ufficiali di Microsoft, in merito suoi piani per la prossima generazione di Windows, forse chiamata Windows 12. Tuttavia, gli appassionati sono impegnati a raccogliere indizi che potrebbero far pensare che la nuova versione del sistema operativo non sia così lontana. Come riportato dal leaker @XenoPanther (tramite Deskmodder), recentemente il Canary Channel interno ha fatto un grande salto dalla build 26047 alla 27547. Tali aumenti drastici del numero di build di solito indicano una nuova versione o un nuovo rilascio. Lo si è già visto nel caso delle build 19XXX in Windows 10 e del passaggio a 22XXX in Windows 11. Pertanto, gli utenti già ipotizzano che 27547 potrebbe essere la prima traccia di Windows 12 o qualunque cosa Microsoft preveda di rilasciare dopo Windows 11.

Windows 12: la possibile roadmap verso il nuovo sistema operativo

Ad oggi il canale stabile presenta le versioni 22H2 e 23H2 con l'aggiornamento “Moment 4” (build 22631). Il canale beta include la build 22635 con le funzionalità “Moment 5”, mentre il canale di sviluppo offre la build 23620. Per quanto riguarda invece il canale Canary, la versione pubblica presenta la build 26040, considerata il prossimo grande aggiornamento, mentre la versione interna include la misteriosa build 27547, ovvero il presunto OS Windows 12. L’update “Moment 5” dovrebbe essere rilasciato come aggiornamento opzionale a febbraio 2024. Ciò aprirà i canali Dev e Beta per la versione 24H2 (in arrivo nella seconda metà di quest'anno), lasciando aperto il Canary Channel per tutto ciò che arriverà dopo la versione di Windows 11 24H2.

Naturalmente, a questo punto, senza conferme ufficiali da parte dell’azienda di Redmond, tutto ciò che riguarda la build 27545 è da considerarsi come rumor. Secondo Microsoft, Canary Channel serve per “testare cose” che non sono necessariamente collegate a una specifica versione di Windows. E con le voci secondo cui Microsoft sta ritardando Windows 12, potrebbe passare un po' di tempo prima che gli utenti possano installare la serie di build 27XXX.