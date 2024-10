Windows 11: virtual machine ufficiali non sono più disponibili

Microsoft sta ancora una volta riscontrando alcuni problemi sconosciuti con le sue macchine virtuali ufficiali. Tuttavia, questa volta, non si tratta solo della configurazione Parallels eliminata a luglio. Infatti, tutte e quattro le varianti non sono più disponibili per il download. Il 23 ottobre 2024, tutte le virtual machine Windows 11 Development Environment sono scadute. Ciò significa che gli utenti che ne hanno ancora una in funzione si troveranno ad affrontare problemi di attivazione. Poiché Windows Development Environment non supporta l'attivazione con chiavi prodotto, le macchine virtuali scadute trasformeranno lo sfondo del desktop in nero e si spegneranno ogni ora. Microsoft non dice molto su cosa è successo alle sue virtual machine. L’unico indizio è un breve messaggio dedicato sul sito web ufficiale. Come riportato da Microsoft: “Nota: a causa di problemi tecnici in corso, a partire dal 23 ottobre 2024, i download sono temporaneamente non disponibili”.

Windows 11: Microsoft non ha comunicato quando le VM saranno disponibili

L'ultimo aggiornamento per le virtual machine Windows 11 Development Environment è stato rilasciato a luglio 2024. Questo era basato sulla build 22621.3880 di Windows 11 (aggiornamenti Patch Tuesday di luglio 2024). All'inizio di agosto, l’azienda di Redmond ha ripristinato le macchine virtuali mancanti in precedenza per VMware, spostando così la data di scadenza al 23 ottobre. Purtroppo, adesso i clienti e sviluppatori non possono più scaricare e utilizzare correttamente le virtual machine di valutazione di Mcrosoft.

Per chi non lo sapesse, Windows 11 Development Environment era disponibile in quattro configurazioni: Hyper-V, Parallels per Mac, VirtualBox e VMware. Sono macchine virtuali predefinite basate su Windows 11 Enterprise e contengono tutti gli strumenti necessari per iniziare a creare app Windows. Questi includono: Visual Studio 2022 Community Edition con UWP, .NET Desktop, Azure e Windows App SDK per C#, Windows Subsystem per Linux 2 con Ubuntu, Windows Terminal e modalità sviluppatore. Ad oggi non è chiaro se l’azienda di Redmond intende riattivare le sue macchine virtuali Windows 11. Tuttavia, è probabile che Microsoft rilasci un nuovo comunicato in merito in un futuro prossimo.