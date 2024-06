Windows 11: ripreso rollout v. 24H2 nel Release Preview Channel

Alcune settimane fa, Microsoft ha interrotto silenziosamente il lancio di Windows 11 24H2 per Windows Insider nel Release Preview Channel. L'azienda non ha mai spiegato quale fosse la causa di quella misteriosa pausa, ma ha promesso di riprendere il lancio entro poche settimane. Finalmente, l’azienda di Redmond ha deciso di rendere l’aggiornamento nuovamente disponibile per il download. La build 26100.863 di Windows 11 è una rara build per Windows Insider. L'aggiornamento non dispone infatti di un changelog tradizionale. L'unica comunicazione ufficiale in merito si trova nel post del blog del 22 maggio 2024: “AGGIORNAMENTO 15/6: abbiamo ripreso l'implementazione di Windows 11, versione 24H2 nel canale di anteprima di rilascio con la build 26100.863”. I membri di Windows Insider possono scaricare l’aggiornamento usando Windows Update. Il rilascio pubblico sul canale stabile è invece previsto entro la fine dell'anno.

Windows 11: le altre build rilasciate da Microsoft per gli insider

La scorsa settimana è stata abbastanza impegnativa per gli utenti di Windows Insider. Microsoft ha rilasciato numerose build di anteprima, offrendo agli utenti di ogni canale qualcosa da provare. Il Canary Channel ha ricevuto la build 26236 con il nuovo account manager (lo stesso numero di build è disponibile per i tester di Windows Server 2025); il Dev Channel ha ricevuto la build 2610.961 con miglioramenti ancora sconosciuti. Infine, il canale Beta ha ricevuto la build 22635.3785 con gli aggiornamenti del menu Start. Oltre ad aggiornare le build di anteprima di Windows 11 24H2, Microsoft ha rilasciato nuovi aggiornamenti Insider per Windows 10. Il canale Beta per Windows 10, ora resuscitato, offre attualmente la build 19045.4593 con miglioramenti dell'app Windows Backup e altro ancora.

Un altro importante annuncio fatto da Microsoft questa settimana riguarda Recall, la sua controversa funzionalità basata sull'intelligenza artificiale per Windows 11 24H2. Tale strumento non verrà più rilasciato il 18 giugno. Microsoft prevede infatti di di testare l'esperienza con l'aiuto dei membri di Windows Insider con hardware compatibile (PC Copilot+). L’arrivo ufficiale di questo tool non è ancora stato annunciato, ma Recall dovrebbe essere rilasciato entro i prossimi mesi.