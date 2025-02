Windows 11 rimuove API che salvava la cronologia delle posizioni

Il 2025 è stato un anno piuttosto tranquillo in termini di rimozione e deprecazione delle funzionalità in Windows 11. Microsoft ha eliminato molte caratteristiche del sistema operativo nel 2023 e 2024. Adesso sta anche iniziando a rimuovere le prime funzionalità nel 2025, con la cronologia delle posizioni come prima della lista. L’azienda di Redmond ha annunciato la fine della funzionalità cronologia delle posizioni nell'ultima build di anteprima di Windows 11 per gli Insider Dev e Beta. In poche parole, questa API è responsabile della raccolta e dell'archiviazione dei dati sulla posizione del dispositivo nelle ultime 24 ore. Cortana e altre app con l'accesso corrispondente all'API possono ottenere i dati sulla posizione archiviati senza richiedere nuove posizioni (l'API è limitata a 3.600 posizioni). Inoltre, possono fornire agli utenti informazioni pertinenti, consigli, promemoria basati sulla posizione, ecc.

In merito al prossimo cambiamento di Windows 11, Microsoft ha ricordato che: “Stiamo deprecando e rimuovendo la funzionalità Cronologia delle posizioni, un'API che consentiva a Cortana di accedere a 24 ore di cronologia del dispositivo quando la posizione era abilitata. Con la rimozione della funzionalità Cronologia delle posizioni, i dati sulla posizione non verranno più salvati localmente e le impostazioni corrispondenti verranno rimosse anche dalla pagina Privacy e sicurezza > Posizione in Impostazioni”.

Windows 11: dati sulla posizione non verranno più archiviati

Al momento, gli utenti possono trovare la Cronologia delle posizioni e le opzioni correlate accedendo alle Impostazioni. Basta cliccare soltanto su Privacy e sicurezza e, infine, su Posizione. Nota che la modifica non influirà sulla capacità di Windows 11 di ricevere la posizione del dispositivo per fornire informazioni pertinenti. L'unica modifica è che i dati non vengono più archiviati. Alcune delle altre funzionalità deprecate di recente includono Azioni suggerite (davvero utile, ma, a quanto pare, usata a malapena da chiunque), Paint3D, servizi DRM legacy e altro ancora. Chi fosse interessato, può trovare l'elenco completo delle funzionalità deprecate di Windows nella documentazione ufficiale.