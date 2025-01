Microsoft sta eliminando la sua app Dev Home per Windows

Al Build 2023, Microsoft ha annunciato Dev Home. Si tratta di un’app di Windows 11 per sviluppatori che offriva un pannello di controllo per varie funzionalità e impostazioni relative agli sviluppatori. Nel corso dell'anno e mezzo successivo, Microsoft ha rilasciato diversi aggiornamenti di Dev Home con nuove funzionalità e miglioramenti, ma l'app non ha mai lasciato il suo stato di anteprima. Adesso, Microsoft ha deciso di fare un passo indietro, rimuovendo tale funzionalità. L’azienda di Redmond non ha ancora fatto annunci ufficiali. Tuttavia, gli utenti hanno scoperto un messaggio di interruzione all'interno del codice dell'app. Come si legge nel messaggio: "Dev Home scomparirà a maggio 2025 e un sottoinsieme delle sue funzionalità verrà spostato in nuovi posti". La società promette di rilasciare maggiori informazioni sulla fine di Dev Home nei prossimi mesi.

Microsoft: per gli sviluppatori Dev Home non portava nessun beneficio

Dev Home offre alcune caratteristiche interessanti, come la possibilità di connettersi ai repository GitHub e monitorare le risorse del sistema con widget speciali. Tuttavia, questa opzione ha funzionato principalmente come scorciatoia per varie impostazioni di Windows relative agli sviluppatori. In seguito, Microsoft ha voluto implementare "Impostazioni avanzate di Windows" in Dev Home per consentire a utenti e sviluppatori di modificare facilmente impostazioni che di solito richiedono la regolazione del registro di sistema o altre impostazioni non così accessibili. Purtroppo, quei piani non si sono mai concretizzati.

L'idea di avere un'unica app di potenza per gli sviluppatori suona bene. Tuttavia, Microsoft non è riuscita a rendere Dev Home veramente utile. Gli sviluppatori su Reddit e altri social media concordano generalmente sul fatto che Dev Home fornisca pochi o nessun beneficio ai loro flussi di lavoro. Proprio per questo motivo, il suo addio difficilmente renderà qualcuno triste. L’unica opzione che probabilmente verrà rimpianta sarà quella relativa ai widget di consumo di risorse, considerati da molti piuttosto utili.