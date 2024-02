Moment 5: Microsoft rilascia la nuova Preview di Windows 11

Lo scorso 15 febbraio, Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento Windows 11 KB5034848, build 22621.3227 e 22631.3227 per i membri del Release Preview Channel. Questa versione è nota anche come aggiornamento "Moment 5" e verrà rilasciata nel canale Stable come aggiornamento opzionale il 27 febbraio 2024. Windows 11 Moment 5 include numerose modifiche minori e introduce nuove funzionalità, come una nuova icona Copilot, che ora viene ora visualizzata sul lato destro della barra delle applicazioni. Inoltre, la pagina delle impostazioni Collegamento telefonico ha cambiato nome in Dispositivi mobili. Infine, lo strumento di cattura del PC può essere usato per modificare le foto e gli screenshot più recenti dal tuo dispositivo Android. Gli utenti riceveranno una notifica istantanea sul PC quando il loro dispositivo Android acquisisce una nuova immagine.

Moment 5: le altre novità dell’aggiornamento di Windows 11

L'aggiornamento Moment 5 include anche numerosi miglioramenti e bugfix. Tra questi, è stato risolto un problema relativo al Blocco Note che non si apriva per l'account utente standard. Inoltre, è stato risolto un problema che interessa la home page delle impostazioni di Windows che smetteva di rispondere in modo casuale. Microsoft ha risolto poi un problema che impediva di aprire 8 archivi ZIP facendo doppio clic su di essi in Esplora file, un problema che interessava un computer utilizzato come host di sessione desktop remoto. Viene visualizzato l'errore di interruzione RDR_FILE_SYSTEM (0x27). Ciò si verificava quando si avviavano tutti gli utenti dalla macchina.

Oltre alle nuove build di anteprima di rilascio per Windows 11, Microsoft sta inoltre rilasciando l'aggiornamento di configurazione di Windows di febbraio con KB5035349. Questo aggiornamento ha anche alcune nuove funzionalità. In primis, L'accesso vocale è disponibile in altre lingue: francese (Francia, Canada), tedesco e spagnolo (Spagna, Messico). Inoltre, è possibile utilizzare tutte le funzionalità di accesso vocale su più display. La finestra di condivisione di Windows ora supporta la condivisione con WhatsApp nella sezione “Condividi utilizzando”. Se gli utenti non hanno installato WhatsApp, questi possono installarlo dalla finestra di condivisione di Windows. Quelli sopracitati sono solo una parte degli aggiornamenti Windows 11 in arrivo con Moment 5. Per scoprire tutte le novità, consultare il changelog ufficiale sul blog Windows.