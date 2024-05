Windows 11 introduce “Chiedi a Copilot” per gli utenti Canary

La build 26212 di Windows 11 Canary di questa settimana non contiene nulla di interessante nelle note di rilascio. Tuttavia, come spesso accade con le build di anteprima di Windows 11, le cose migliori sono nascoste sotto la superficie. Oltre ai nuovi widget nel menu Start, la build 26212 presenta un'interessante modifica per l'app Impostazioni e la ricerca. Questa è stata individuata dall’utente Albacore, il quale ha condiviso alcuni screenshot su X. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti possono infatti chiedere a Copilot qualsiasi cosa direttamente dalla casella di ricerca nell'app Impostazioni. Ad esempio, se questi desiderano modificare un’opzione specifica, ma non trovano il percorso o il tasto adatti, basterà aprire l’app impostazioni e chiedere all’assistente AI le informazioni che stanno cercando. Per fare ciò è sufficiente cliccare su "Chiedi a Copilot in Windows (Preview)" e fare la propria richiesta.

Another piece of new-ish functionality in Settings is the ability to ask Copilot ✨ for help in case the inbox database has no result for your query 🔍

In case you don't have the option yet and would like to use it, enable feature ID 49445394 pic.twitter.com/inK8AWVkNH — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 9, 2024

Windows 11: come attivare la Chiedi a Copilot

A differenza di altre recenti modifiche apportate a Windows 11, questa sembra perfetta soprattutto per chi ha meno familiarità con Windows Ciò presuppone inoltre che Copilot sia in grado di aiutare gli utenti con le loro richieste e spiegare come funzionano parti specifiche del sistema operativo e le sue impostazioni. Gli utenti Canary possono testare la nuova funzionalità in modo semplice. In primis bisognerà scaricare ViveTool da GitHub e decomprimere i file nella cartella che si preferisce. Fatto ciò, premere Win + X e selezionare Terminale (Amministratore). Da quest’ultimo passare poi al profilo del prompt dei comandi con la scorciatoia Ctrl + Maiusc + 2. In alternativa è possibile cliccare sul pulsante a forma di freccia verso il basso nella parte superiore della finestra e scegliere Prompt dei comandi.

Fatto ciò, si dovrà poi passare alla cartella contenente i file ViveTool con il comando CD. Ad esempio, se è posizionato ViveTool in C:\Vive, basta digitare CD C:\Vive. Infine, digitare vivetool /enable /id:49445394, premere Invio e poi riavviare il computer. Una volta sul desktop, avviare l'app Impostazioni, digitare qualcosa nella casella di ricerca e cliccare su "Chiedi a Copilot. La nuova funzionalità di Copilot non è ancora disponibile nel canale ufficiale, ma è probabile che verrà rilasciata a livello globale già nei prossimi mesi.